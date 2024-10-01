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首家保險業跨足養生村 台壽：最快2025上半年上路

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

首家保險業跨足養生村、康養事業，台灣人壽總經理莊中慶1日出席活動說，台壽申設百分百持股子公司康養公司，未來將成立高端養生村，優先服務台壽客戶，目前台壽共有220萬名保戶，再加上中國信託銀行600萬客戶，供應廣大客戶就已不太夠用，養生村規劃在一年內上路，目前已送金管會核准。

莊中慶今出席台壽健康樂活管家活動時，針對高齡健康服務，他說，未來台壽會成立「康養社區」，將健康樂活管家的所有服務納入社區中，康養社區是高端養老村，初步規劃以保戶優先，接下來也有可能設計實物給付保單等都是思考方向。

他信心滿滿地說，「明年一定會有」，目前要經過主管機關核准，因為這並不屬於保險事業可承作的業務範圍，因此成立子公司進行營運，將高齡健康服務整合，子公司康養公司資本額6,000萬元，在未來一年內就可以上路。

莊中慶提到，台灣現在的獨居老人有60多萬戶，再加上子女不在身邊、或是失去配偶大概有近80萬戶，有一半是長照2.0政府要照顧的對象，有一半可能有自己的選擇，上述加上較高端的客戶就是台壽未來目標，他強調，只要買台壽保單就可以享受服務。

台灣人壽策略長葉栢宏表示，養生村會先在台南試點，台壽會以大樓整建後出租，規劃不同客戶也會有所區隔，他舉例，國外案例是買保費到一定程度有優先入住權，有參考如泰康保險、中國平安等案例，讓保戶有優先權，例如年繳保費達到多少錢以上可想成是VIP，以及結合「實物給付保單」也是另一個研擬方向，但都要等核准通過、上路後再進一步規劃，但未來客戶不一定只限定保戶，「還是希望滿租最重要。」

葉栢宏說，這間子公司只負責營運，不會是重資產的公司，資本額目前6,000萬，但未來隨著時間看看是否經營要拓點、服務內容增加等，當然就有可能增資。

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