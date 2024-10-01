國人以日圓申購非日本基金 金額為去年底的六倍多

過去一年日圓疲弱推動換匯潮，國人滿手日圓，進一步啟動日圓投資趨勢。境外基金資訊觀測站統計，國人2024年8月單月申購日圓境外基金總金額達55.4億元，為去年12月單月的三倍多；以日圓投資日本以外的境外基金為17.6億元，為去年12月的六倍多。

儘管日本央行今年稍早已微幅升息，但日圓資金閒置在銀行收益有限，因此愈來愈多人運用日圓進行投資，尋求較高收益機會。過去日圓投資主要著重布局日股，但隨著採取日圓計價的非日本的境外基金愈來愈多，國人申購金額也節節上揚。

富達投信看好日圓投資中長線展望，即日起推出七檔日圓級別基金，提供多元的股票、債券和區域選擇，同時採取避險策略降低匯率波動風險，有助投資人善加運用手中日圓資產創造收益。

富達投信表示，日本薪資成長及家戶實質可支配所得增加帶動消費支出，使日本擺脫通貨緊縮，且日本甫公布的8月核心通膨年增率為2.8%，有利央行持續推動利率正常化。

此外，富達投信表示，日本還有諸多利多加持，包括經濟合作暨發展組織（OECD）預估日本名目國內生產毛額（GDP）於2025年將有機會突破600兆日圓、日本企業持續提升治理和營運效率、外國資金持續淨流入日本、美日利差有望縮窄等。無論從基本面、政策面、評價面或資金面評估，日圓中長期有望緩步走揚，有利日圓投資。

富達投信建議投資人掌握兩秘訣，為手中日圓資產創造更多元的收益來源。首先，考量美歐進入降息循環，全球景氣與企業獲利仍維持具韌性的成長，投資人可以透過日圓分別配置於全球優質債券與全球優質股息之投資商品。其次，若以日圓投資日本以外的市場，建議投資人選擇避險級別，有助降低匯率波動影響。

整體而言，富達認為，美國聯準會（Fed）於9月啟動降息，為美國與其他國家正式展開新一輪降息周期的重要里程碑。在利率降低時，高品質的投資等級債有望表現亮眼。

富達指出，投資等級債不僅違約風險較低、擁有信評機構較高評分，殖利率目前也來到過去15年來高點，投資人仍有機會在進一步降息前鎖定這些收益。此外，在經濟衰退時，投資等級債能發揮分散投資組合風險的效益，因為投資人通常會調降股票等風險資產部位，以強化投組的抗跌性。

另一個可以考慮配置的則是優質的全球股息股票。富達指出，這類股票的韌性通常高於整體股市，較不受景氣變化影響，且股息收益率成長性較高，長期穩定提供配息機會也較高，有望使整體收益率再晉級。不過，建議投資人仍須評估個人的風險承受度及理財目標，選擇合適的標的進行投資。

這七檔有日圓級別選項的基金為：富達全球優質債券基金、富達美元債券基金、富達美元非投資等級債券基金、富達歐洲非投資等級債券基金、富達永續發展全球存股優勢基金、富達歐洲入息基金、富達日本價值基金。