台壽擬跨足健康高齡養生村 鎖定台南首要服務據點

台灣人壽搶進健康養生市場，台壽總經理莊中慶今天表示，未來擬成立健康高齡養生村，目前董事會已通過提案，並向金管會申請設立100%持股子公司，若核准力拚1年內上路。目前台壽擬鎖定台南作為首要服務據點。

台灣人壽9月27日重訊發布，董事會決議申請設立100%持股的子公司，並注資新台幣6000萬元，發展健康高齡服務事業。台壽今天舉行健康樂活管家發表會，總經理莊中慶進一步指出，目前已向保險局申請，若核准預計未來1年內可上路。

台灣人壽策略長葉栢宏補充說明，明年擬設立的康養服務，預計登記地為南港、服務地點在台南，也將會是第1家成立子公司做健康養老服務的壽險業者。

葉栢宏表示，公司還在規劃中，也需要等主管機關核准，經營方向是不限制保戶，會參考國外案例，舉例來說繳納保費到一定額度有優先入住權，藉此做出區隔。他也強調，健康養老服務滿租最重要。

另外，台壽今天推出「健康樂活管家」平台，以健康出發分成3階段，包括健康檢查與遠距健康管理，病中階段有就醫諮詢與癌症特約門診，病後階段包含疾病照護、物理復健等；樂活則是以高齡者所需的日常需求出發，鎖定照顧服務，日間照顧、居家照顧、安全服務、無障礙接送、旅遊等。