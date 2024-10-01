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台灣人壽健康樂活管家全新上線 保險健康養老一條龍

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
台灣人壽莊中慶總經理（左五）、中信銀行個金楊淑惠執行長（左六）及葉栢宏策略長（右四）攜手跨界夥伴，打造「健康樂活管家」一站式平台。台灣人壽／提供
台灣人壽莊中慶總經理（左五）、中信銀行個金楊淑惠執行長（左六）及葉栢宏策略長（右四）攜手跨界夥伴，打造「健康樂活管家」一站式平台。台灣人壽／提供

台灣阿龍就是你的健康樂活管家！中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）創新推出「健康樂活管家」，打造保險結合健康養老一站式服務平台，台灣阿龍變身管家達人，提供貼心細膩的多元服務，滿足高齡者與退休族的全方位需求。

台灣人壽「健康樂活管家」1日上線，攜手優質專業的預防醫學、健康管理、長照機構異業合作，提供一站式整合服務，台灣人壽總經理莊中慶表示，台灣人壽不僅在高齡保險商品持續創新，提供財富保障外，亦擴及居家、養老及照護高品質服務，期許成為全民健康及養老的專家，「健康樂活管家」即是結合保險保障及延伸服務，體現台灣人壽「保險+健康養老」新服務模式。

中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠進一步指出，金融機構守護樂齡財產不斷與時俱進，「健康樂活管家」平台是中國信託集團推動樂齡養老重要里程碑，未來銀行和保險將共同為客戶打造更友善、樂齡、樂活的金融生態圈服務。

「健康樂活管家」分為「健康」及「樂活」兩大管家，「阿龍健康管家」提供全階段健康服務，攜手臺北醫學大學附設醫院、和信治癌中心醫院、英業達集團（2356）-榮文生醫、生生優動運動物理治療所等，以健康三階段概念，針對疾病前中後提供對應的專業服務，包括病前健康管理、健康檢查，病中癌症諮詢特約門診，以及病後的物理治療、照護復能等，讓客戶「Live healthily」。

「阿龍樂活管家」則著重高齡者日常生活需求，攜手台灣居護、耆寓和瀧水兩家日間照顧中心、多扶事業與多扶假期等，提供居家或社區照顧服務、無障礙接送等，讓長輩順利平安出門，創造高齡安居樂活的生活環境，讓客戶「Age Well」。

加入台灣人壽網路會員，即可享有專屬「健康樂活管家」服務，未來將攜手更多專業第三方夥伴，提供高齡者、退休族及三明治族客戶加值服務，進一步滿足客戶和家人健康與照顧需求，享有安心、省心、放心、舒心及開心的五「心」級守護。臺灣即將邁入超高齡社會，台灣人壽率先提供全方位健康養老服務，期許成為保險業「銀」領高齡健康第一品牌。

中國信託金融控股 台灣人壽保險 養老

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