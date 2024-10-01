群益期貨總經理毛振華獲第四屆鼎革獎「年度領袖獎」 展現卓越領導力

第四屆《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎頒獎典禮於10月1日隆重舉行，群益期貨（6024）總經理毛振華獲頒2024年度「年度領袖獎」。該獎項由SAP與《哈佛商業評論》共同主辦，旨在表彰在數位轉型及創新經營方面表現卓越的企業領袖。毛總經理的獲獎不僅是對其個人領導力的肯定，更彰顯了群益期貨在提升競爭力和推動金融市場創新上的卓越成就。

自毛振華接任總經理以來，群益期貨在快速變遷的期貨市場中持續領先，自2021年以來，稅前淨利由5.99億元增至2023年的12.77億元，年均增長顯著。毛總經理專注於數位化轉型及金融創新，推動以客戶為中心的策略，涵蓋金融科技、智能交易平台及風險管理，為公司穩健發展奠定了堅實基礎。

在毛振華的領導下，群益期貨成功推動「數位+人」的發展策略，強調科技與人性化的協同合作。針對期貨市場24小時全天候交易的特性，公司將客戶的交易旅程分為五個階段，並在每個階段推出創新數位服務。通過行為分析和AI技術，群益期貨打造了專屬的AI金融閉環，提供智能推播、投資大師DNA交易人格測驗及贏家名人堂點數生態圈等多項創新服務。未來，公司將繼續深化數位化和永續發展，為客戶和市場創造更多價值。

此外，毛振華積極支持與台大創新設計學院Alpha Team合作，導入「設計思考」的創新工具，激發同仁深入同理客戶需求，重新定義問題，並發想推出符合客戶需求的解決方案。同時也設置創新獎勵提案辦法，鼓勵同仁積極向公司提出以業績增加、效率提升、風險降低的創新點子，鞏固公司競爭優勢。

毛振華亦主導與新北市警察局的合作，規劃「2025金融反詐」桌曆拍攝，宣導防範金融詐騙的重要性，展現公司對社會公益的關懷。

毛振華表示：「這個獎項要歸功於群益期貨團隊的共同成果。我堅信，企業的發展不僅依賴技術創新，還需人與文化的變革。我們將持續加強內部人才培訓，培養創新精神與靈活應變能力，這是我們在激烈競爭中穩步前進的重要原因。未來，我們將致力於金融創新和數位轉型，為客戶提供更智能、個性化的金融服務，並向永續經營的目標邁進。」