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兆豐金與刑事警察局簽訂「金融阻駭反詐資安聯防」MOU

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
兆豐金融集團與刑事警察局聯手打詐，金警聯手守護民眾財產安全。日前由兆豐金控暨兆豐銀行董事長董瑞斌（右五）與刑事警察局長周幼偉（左五）共同簽署合作意向書。圖/兆豐銀行提供
兆豐金融集團與刑事警察局聯手打詐，金警聯手守護民眾財產安全。日前由兆豐金控暨兆豐銀行董事長董瑞斌（右五）與刑事警察局長周幼偉（左五）共同簽署合作意向書。圖/兆豐銀行提供

兆豐金控有感詐騙案件層出不窮，財損金額居高不下，為展現攔阻詐騙的決心及強化防護量能，率公股金融機構之先，由兆豐金控偕同轄下兆豐銀行等七家子公司，於9月底與內政部警政署刑事警察局簽訂「金融阻駭反詐暨資安聯防」合作意向書。

兆豐金控董事長董瑞斌與刑事警察局長周幼偉日前出席簽約儀式，宣示公私協力、金警聯手，宣示合作建構守護圈、攔阻詐騙的決心。由於詐騙集團慣用人性弱點，誆騙民眾財產，其中以假投資詐騙手法最為嚴重，兆豐銀行並透過拍攝輕鬆幽默的短影音影片向民眾宣導防詐意識，影片由兆豐金控和銀行總經理蕭玉美和黃永貞率一級主管領銜演出，呼籲民眾小心詐騙。

為響應行政院頒布「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」、「打詐新四法」等政策，以及善盡企業社會責任，兆豐金控強化多項軟硬體設備與防詐措施，包括創業界先例，於銀行分行設置樂智友善服務區，提供安心場所、專業的應對，服務弱勢及高齡客戶探詢交易本質，避免遭受詐騙，以及首創運用金融FIDO科技取代信用卡一次性交易密碼（OTP）、建置AI預警模型、辦理員工臨櫃攔阻金融詐騙獎勵、依據客群推播防詐宣導等。

此外面對投資詐騙的猖獗，兆豐銀行也率先採取行動，聯手警政署推出多項創新措施，加強信貸貸款流程中的風險控管。包括兆豐銀行透過信貸防詐機制，申請貸款的客戶可填寫投資管道的網址，並透過自動化系統比對內政部「165全民防騙網」的資料庫，篩查潛在詐騙風險，也透過關懷已成功挽救約20件疑似詐騙案件。

兆豐銀表示，除了上述的自動化系統比對之外，銀行在電話照會階段會主動關懷客戶，提醒投資可能存在的風險，藉此提升民眾的警覺性。為了保護客戶，兆豐銀行在官網及各分行實施防詐教育訓練，指導客戶如何識別不合法的投資管道，並分享實用的防詐技巧。此外，員工還定期參加專業培訓，確保能夠為客戶提供最新的防詐資訊和建議。

兆豐金控 兆豐銀行 詐騙集團

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