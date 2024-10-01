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純網銀吸客 將來銀行推活存利率1.5% 存款金額無上限

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

純網銀「將來銀行NEXT BANK」宣布，即日起無論新舊戶均無需解任務，即可樂享活存主帳戶5萬元以上利率1.5％、存款金額無上限好康回饋，不僅如此，支付更享最高25％回饋，存款、支付優惠雙箭齊發。

將來銀行指出，8月起推出以「將來銀行帳戶綁定全支付享旅日支付最高25％」回饋，及9月推出活存主帳戶「5萬內利率1％、5萬以上1.5%無上限」均廣受將將粉好評，因此決定延續回饋。無論新舊戶、無需特別登錄活動網頁均能享有此二大好康回饋，還能穩健地讓自己財富增值。

將來銀行強調，延長至2025年3月31日之活存5萬元以上利率1.5％、存款金額無上限的特案，相較市場常見活存方案約0.705％極具利率競爭力，特別適合作為數位金融帳戶首選。

若目前尚非將來銀行存戶，開戶且完成裝置綁定，更有新戶加碼回饋「500全點」或「活存口袋5萬元10％優利」兩大好禮可選。不僅如此，因第四季眾多佳節往往是國人與親友聚餐的難得時刻，因此，將來銀行除了與全支付的合作回饋外，更推出刷將將卡最高更享4％回饋。

將來銀行表示，即日起到年底，當月刷將將卡刷滿3000元以上，享全通路1％回饋無上限，若於海外或行動支付、外送平台、國內餐飲或是航空等指定通路，加碼再享3％ Ｎ點回饋（每人每月上限200Ｎ點）。

將來銀行係台灣三家純網銀之一，由中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行、關貿網路等台灣六大企業合資籌建。

兆豐銀行 凱基銀行 將來銀行

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