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台灣證券業首家 國泰證榮獲國際級史蒂夫商業大獎肯定

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
國際知名獎項「史蒂夫商業大獎」公布2024得獎名單，國泰證券憑藉數位創新、永續發展的卓越表現，首次參與即榮獲1金3銅，成為國內首家獲此殊榮的券商。國泰證券提供
國際知名獎項「史蒂夫商業大獎」公布2024得獎名單，國泰證券憑藉數位創新、永續發展的卓越表現，首次參與即榮獲1金3銅，成為國內首家獲此殊榮的券商。國泰證券提供

國泰證券持續注入金融創新量能，不僅獲投資人認同與信任，有商業界奧斯卡美譽的國際知名獎項史蒂夫獎（The Stevie Awards）最新公布2024年「史蒂夫商業大獎（International Business Awards, IBA）」得獎名單，國泰證券首次參賽即在「數位創新」、「永續發展」領域中，以多項金融創新服務獲得1金3銅卓越成績，為首家獲此國際榮耀的本土券商。

身為數位券商的領航者，國泰證券不斷追求創新的數位服務，本次史蒂夫商業大獎中一舉拿下「行動應用程式金融服務」金獎、「金融解決方案」銅獎。透過創新且切中客戶所需的服務，如「台美股定期定額」、「智能客服阿發」，為大眾降低投資台美股門檻，打造不限時間、不限場域的「零時差」金融服務。

此外，國泰證券身為國內首家開辦STO（Security Token Offering，以下稱STO）券商，於2023年12月領先同業發行「陽光綠益債務型STO」，不僅為投資人提供多元投資選擇，更為中小型、新創企業開拓新型態募資管道，獲「產品金融服務」銅獎殊榮，且首款STO推出不到半年便吸引國內知名企業神達電腦積極搶進。

將數位服務與ESG理念結合，鼓勵投資人落實永續投資，首創「國泰證券App永續專區」，榮獲「亞洲、澳洲和紐西蘭區-年度永續發展倡議」銅獎，落實永續發展承諾。多項金融服務成功站上國際舞台，再次印證國泰證券在「數位創新」以及「永續發展」的領先地位，不斷優化數位服務內容，舉凡「美股金額單」即時碎股交易、「股息再投資」一鍵自動化投入股息等業界首發服務，解決投資旅程的各項痛點，獲廣大投資人喜愛，營運面大放異彩，截至2024年8月底，不僅台股經紀市占率已達4.1%，定期定額累計投資金額更逾400億元，雙雙創歷史新高。

響應國際趨勢，每年發布最新永續報告書，回應重大環境與社會議題，提升資訊透明度以供利害關係人查閱，與客戶、員工、社會共創企業的永續價值。展望未來，國泰證券將持續傾聽客戶所需，開創多元數位金融服務，並致力於推動永續經營，以實現成為亞太地區領先券商的願景。

國泰

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