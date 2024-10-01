國泰投信宣布 兩檔基金推出日幣也能買

日圓這幾年的甜甜價，今年換匯一度出現0.20元新低價，讓許多人越跌越買，外幣帳戶累積滿手日圓，國泰投信看好這波存日幣風潮，10月最新推出兩檔主動式基金的日圓級別，旗下兩檔包括國泰美國多重收益平衡基金及國泰美國優質債券基金，即日起新增日圓級別，用日幣就能買得到。

國泰投信投資長鄭立誠表示，國泰投信總計有超過60多檔的主被動式基金，橫跨各類資產、區域，以及多元幣別與收益類型，提供投資人多元的投資解決方案，總資產管理規模突破新台幣2兆元，客戶數高達275.9萬人，旗下基金推陳出新，以超越客戶期待的領先思維，創造更好的客戶滿意度，這次新增兩檔基金的日圓級別，就是為了提供日圓投資的新選擇，相較其他投信業者，主打用日圓投資日本市場，國泰投信讓投資人用日幣買進全球。

國泰投信這次新增日圓級別之一的國泰美國多重收益平衡基金，投資組合中涵蓋美股和美債配置均衡，以科技股占比12%為首，布局AI世界龍頭輝達、蘋果及微軟等科技巨頭，同時也有防禦能力較佳的核心消費及金融類股各5%，降低投組波動，同時瞄準美債商機，也能搭到降息環境的債券上行機會。

另一檔也能用日幣申購的國泰美國優質債券基金，嚴選流動性強的高信評債券，包括美國國庫券、摩根大通銀行、摩根士丹利、美國銀行等，由國泰投信專業投研團隊，精準掌握各類債券的年期配置，有A、B級別可選不配息或月月配息，是喜歡存債，或退休後有配息需求的好選擇。

國泰投信表示，目前世界兩大強國美國和中國大陸都已開始進入降息循環，日本央行卻在今年7月底把基準利率上調至0.25%，展開升息周期，資金回流日本，手上有大額日幣的投資人，不妨考慮透過投資基金，有機會資產再放大，目前兩檔基金的日圓級別都可透過國泰投信申購，之後也會陸續上架銀行通路。