資誠新世代企業家永續會 聚焦三個併購關鍵因素

資誠新世代企業家永續會日前舉辦「邁向顛峯 成就永續」論壇，主題為「併購與策略聯盟」，會中聚焦三個併購市場重點考量，包括策略、機會、資金，更透過三個案例情境以及併購甲方的分享，讓會員探討做併購決策時重要關鍵步驟。

論壇邀請到偉詮電子執行長林崇燾、醫揚科技總經理莊富鈞、Advantage Partners合夥人鄭豫等嘉賓，在會中分享「型塑併購策略並整合，擴大自身規模」、「透過股權交換及策略結盟強化產業實力換取市場商機」與「家族企業永續成長」等議題。

周容羽表示，併購市場三大考量點為策略、機會、資金，過去幾年受疫情、地緣政治等因素影響，全球併購市場呈現衰退，台灣卻在逆風成長，歸因於台灣央行的利率相對較低。

周容羽透露，近期再搭上美國聯準會(Fed)的降息政策，有望強化併購市場的動能，台灣業者可善用資金成本的優勢，善用併購去推動企業的非有機成長。

資誠新世代企業家永續會榮譽會長周建宏表示，透過本次併購論壇提供實際案例分享，希望能促進與會者之間的交流，協助會員從中領悟併購的策略與方法，解決企業問題，成就永續。

資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長游明德提到，企業家們肩負做出公司決策和判斷的重任，面對猶如經濟戰爭的併購需求，建議可與專業服務單位合作，以創造最佳解方。