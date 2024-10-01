綠電採購 中信銀將以2025年買下2993萬度為目標

中國信託銀行推動全台154家分行進行設備節能、綠電購置等措施奏效，以中信銀行大直分行代表參加市政府「2024台北市零碳標竿獎」評選，其中，大直分行以節電量15,344度、減碳量17公噸的成績獲得「工商產業乙組」特優獎，根據中信銀行的統計，2023年共購93萬度綠電，而且到了2025年，中信銀將以購買綠電合計2,993萬度為目標。

另一方面，中信銀行也鼓勵同仁自行使用環保、可回收商品、搭乘大眾交通工具，舉辦獎勵活動與宣導措施支持永續發展，如鼓勵同仁加入無肉蔬食減碳行列的「食在減碳」活動，為期三個月共計1,992人次參加，減碳約近30公噸、約0.07座大安森林公園一年吸碳量的成果，持續推動落實減碳及永續營運理念。

中信銀行因應氣候變遷及生物多樣性喪失現況，積極落實「節能減碳、環保永續」核心理念，將2050淨零排放納入永續發展藍圖，在相關的成果上，包括中信銀行長期推動綠色採購，15度獲環境部表揚民間企業及團體綠色採購績優單位。

而在實施「ISO14064-1溫室氣體盤查」、選購具有節能標章認證產品外，中信銀行自2020年起落實空調主機汰換專案、更換為LED燈具，亦逐年提升綠電購置比例，2023年共購93萬度綠電，設下2025年購買綠電合計2,993萬度目標。

中信銀行藉由政府委辦的節能診斷服務中心專業診斷輔導，協助中信銀行調查耗能設備使用情形，導入能源管理系統，以達節能永續目標。

另一方面，中信銀行也鼓勵同仁自行使用環保、可回收商品、搭乘大眾交通工具，舉辦獎勵活動與宣導措施支持永續發展，如鼓勵同仁加入無肉蔬食減碳行列的「食在減碳」活動，為期三個月共計1,992人次參加，減碳約近30公噸、約0.07座大安森林公園一年吸碳量的成果，持續推動落實減碳及永續營運理念。

中信銀也表示，2015年至今中國信託金融園區三度取得台灣綠建築鑽石級標章、中國信託行政大樓則獲得台灣綠建築鑽石級標章並取得代表「近零碳建築」的建築能效第1+級認證、中信金控台中金融大樓認證為台灣綠建築銀級標章。