「符合規定貸款免排隊」 信義房屋推一條龍服務

央行日前宣布第七波信用管制措施，對正在購屋流程中或準備購屋的民眾造成重大影響。信義代書地政業務組執行經理葉惠玲指出，新政策不僅影響未來交易，甚至追溯至已簽約但尚未對保的案件，許多買方需緊急籌措額外1成自備款來填補差額。

她表示，在嚴峻環境下，一些中小型房仲可能會採取不合法的方式申請房貸，將購屋風險轉嫁給消費者，選擇信譽優良的大型房仲公司才有利於確保交易安全與合法性。

葉惠玲表示，以信義房屋來說，信義代書會提醒購屋者仔細評估自身財務狀況，確保能夠承擔更高的首付款，並提前與銀行溝通，了解最新的貸款條件和利率。