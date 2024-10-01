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「符合規定貸款免排隊」 信義房屋推一條龍服務

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
央行日前宣布第七波信用管制措施，對正在購屋流程中或準備購屋的民眾造成重大影響。圖／信義房屋提供
央行日前宣布第七波信用管制措施，對正在購屋流程中或準備購屋的民眾造成重大影響。圖／信義房屋提供

央行日前宣布第七波信用管制措施，對正在購屋流程中或準備購屋的民眾造成重大影響。信義代書地政業務組執行經理葉惠玲指出，新政策不僅影響未來交易，甚至追溯至已簽約但尚未對保的案件，許多買方需緊急籌措額外1成自備款來填補差額。

她表示，在嚴峻環境下，一些中小型房仲可能會採取不合法的方式申請房貸，將購屋風險轉嫁給消費者，選擇信譽優良的大型房仲公司才有利於確保交易安全與合法性。

葉惠玲表示，以信義房屋來說，信義代書會提醒購屋者仔細評估自身財務狀況，確保能夠承擔更高的首付款，並提前與銀行溝通，了解最新的貸款條件和利率。

另外信義房屋提供房仲、代書、推薦房貸一條龍服務，除了有數位房貸外，近期更與承辦房貸業務的大型壽險公司合作，提供更有餘裕的房貸水位。只要符合央行信用管制規範，不用排隊就能申辦，並提供優惠房貸利率。不過仍需視壽險公司案件處理速度進行，並隨主管機關政策滾動式調整。

第七波信用管制後房貸注意事項。表／信義房屋提供
第七波信用管制後房貸注意事項。表／信義房屋提供

壽險公司 房仲 房貸

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