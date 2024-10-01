中信銀加入ATM跨行QR Code無卡提款 全台7400台ATM上線

中信銀宣布與財金公司合作，成為ATM跨行無卡提款QR Code服務的協力銀行，優化過去無卡提款須手動輸入序號的程序，讓無卡提款服務更加省時與便利。

中信銀行對客戶提供免APP預約無卡提款QR Code功能，透過簡單三步驟即可完成，首先，於中信銀行ATM首頁選擇「無卡交易」，再點選「限中信帳戶QR Code立即提款」，開啟中信銀行APP手機掃描功能，掃描ATM螢幕上的QR Code，最後，依照ATM指示操作，即可完成提款，無需提前預約或等待。

中信銀也分析，相較於使用手機設定，掃描ATM機臺畫面更便於輸入提款金額等資料，並減少多達六項設定步驟，大幅縮短操作時間並提升客戶體驗，展現中信銀行的數位金融創新力。

凡參與財金公司此服務的發卡行客戶，皆可於中信銀行在全台灣超過7400台ATM，使用自身存款銀行APP預約無卡提款需求後，以手機掃描ATM螢幕顯示的QR Code，無需攜帶實體提款卡即可輕鬆提領現鈔。

中信銀自2016年5月推出ATM無卡提款服務以來，至今已累積逾183萬名客戶申辦，截至今年8月底，ATM無卡提款總交易量已突破375萬筆，較去年同期成長超過30%。

有鑑於民眾對無卡提款的需求日益提升，自2021年起，中信銀行已陸續攜手永豐銀行、元大銀行、凱基銀行與臺灣企銀，為其客戶提供ATM跨行無卡提款QR Code，至今年8月底止，ATM跨行無卡提款QR Code服務使用量已近230萬筆，較去年同期增長逾三成，顯示無卡提款服務的便捷性深受民眾青睞。