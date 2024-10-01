投信競推日圓級別基金 搶攻哈日投資族

日圓匯率低檔，台灣民眾囤積大量日圓，積極尋找投資去處，今年以來投信業者密集推出日圓級別基金，國泰投信今天宣布，將旗下兩檔投資美國的基金，新增日圓級別；而富達投信也宣布推出7檔日圓級別基金。

國泰投信今天宣布，旗下國泰美國多重收益平衡基金，與國泰美國優質債券基金等2檔基金，新增日圓級別，也就是可以用日圓計價購買。

國泰投信投資長鄭立誠表示，這幾年日圓頻頻出現「甜甜價」，許多民眾愈跌愈買，觀察銀行外幣帳戶，累積滿手日圓，國泰投信決定將旗下兩檔投資美國債券和股債平衡的基金，也新增日圓級別，讓投資人不只可以用日圓投資日本市場，還可以用日圓買進全球。

富達投信看好日圓投資中長線展望，今天也宣布推出7檔日圓級別基金，提供多元的股票、債券和區域選擇。

富達投信表示，過去1年日圓疲弱推動換匯潮，國人滿手日圓，進一步啟動日圓投資趨勢。根據境外基金資訊觀測站統計，國人於今年8月單月申購日圓境外基金總金額約新台幣55.44億元，為去年12月單月的3倍以上。顯示除了旅遊需求，國人透過手中閒置日圓進行投資已成為趨勢。