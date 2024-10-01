新台幣盤中重貶逾2角 鮑爾談話澆熄大幅降息預期

美國聯準會（Fed）主席鮑爾昨天發表談話，9月雖然一口氣降2碼，但不應該被解讀為未來會採取同樣作為，外界解讀澆熄市場後續大幅降息的預期，美元指數走升。台股今天早盤一度上漲逾200點，新台幣則一度重貶逾2角，股匯呈兩樣情。

鮑爾（Jerome Powell）發表談話，提到對經濟採取更強硬態度，若經濟表現符合預期，預計今年將再降息2次累計2碼，同時警告住房服務通膨可能需要幾年時間才能冷卻到理想水準，外界解讀此番說法是為市場大幅降息預期潑冷水。

美股道瓊和標普指數都創收盤新高，帶動台股今天早盤一度上漲逾200點，最高達22446.86點，不過，股匯不同調，新台幣兌美元匯率今天以31.7元開盤，貶4.9分，但隨後貶勢擴大。

匯銀人士指出，鮑爾談話偏鷹，美元走強下，亞洲貨幣多數承壓，拖累新台幣走貶，早盤更一路貶破31.8元關卡，一度重貶2.09角，最低觸及31.86元。