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國泰世華攜手財金公司 全台近5,300台 ATM「QR Code 提款」再進化

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰世華銀行全台近5,300台ATM即日起全面支援QR Code無卡提款，不論是本行或他行客戶，外出不再需要攜帶實體提款卡，只要使用手機掃描QR Code即可完成現鈔提領，滿足客戶便捷提款體驗。(國泰世華銀行/提供)
國泰世華銀行全台近5,300台ATM即日起全面支援QR Code無卡提款，不論是本行或他行客戶，外出不再需要攜帶實體提款卡，只要使用手機掃描QR Code即可完成現鈔提領，滿足客戶便捷提款體驗。(國泰世華銀行/提供)

隨著金融科技的發展，數位體驗已融入民眾日常生活，使用ATM無卡交易更日漸成為主流。為提升金融服務效率及安全性，國泰世華銀行與財金公司合作，將「跨行無卡提款QR Code服務」的規格統一。即日起，國泰世華全台近5,300台ATM將全面支援QR Code無卡提款，不論是本行或他行客戶，外出運動或是忘記帶錢包時，只要使用手機掃描QR Code或手機網銀App顯示QRCode予ATM掃描，即可完成現鈔提領，讓手機成為民眾的提款卡，滿足客戶便捷提款體驗。

國泰世華銀行表示，這次統一無卡提款規格，未來民眾於國泰世華ATM進行無卡提款，將不用再手動輸入銀行別、交易序號及金額等資訊，僅需登入所屬銀行的網銀App，完成無卡提款交易設定，即可使用手機掃描ATM螢幕上顯示的QR Code，或出示手機網銀App顯示QR Code予ATM掃描，即可快速完成交易。此次無卡提款整體流程優化，將交易時間縮短了至少10秒，只需約35秒即可完成提款，讓無卡提款的操作更加便捷。

根據國泰世華銀行調查，考量便利及安全性，越來越多客戶喜歡使用「無卡提款」。統計今年前七個月的無卡提款筆數，較去年同期成長近五成。進一步分析，使用無卡提款的民眾以年輕數位族群為大宗，偏好使用無卡提款的主要原因包括：「出門不需要攜帶提款卡，可大幅降低實體卡片遺失的風險」、「交易時，經多重驗證保護帳戶安全更有感」等。

國泰世華銀行表示，不斷推廣無卡提款服務，未來將持續提供簡單且安全的全方位數位服務，致力提升客戶金融使用體驗。

ATM QR Code 國泰世華

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