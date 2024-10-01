雜音淡化 波動緩和 三大債市續淨流入

不確定因素消弭，市場對經濟前景擔憂淡化，股債波動持續和緩，非投資等級債信用違約指數(CDX)也探低。根據美銀引述EPFR統計顯示，上周截至9月25日，投資級債淨流入降溫至39.7億美元，非投資等級債淨流入6億美元、新興市場債淨流入增溫至11.6億美元。

安聯投信表示，美國通膨受到控制，整體趨緩態勢不變，給予聯準會降息空間支撐就業市場。美國聯準會利率決策主要考量通膨及就業市場表現，隨著通膨持續緩降，聯準會關注焦點轉向美國就業市場是否不再過熱，進而實現經濟軟著陸的目標。

從最新通膨指標來看，8月個人消費支出物價指數(PCE)年增率降至2.2%，低於市場預期2.3%，創2021年2月來新低。至於聯準會最重視的通膨指標，也就是剔除食品與能源價格後的核心PCE通膨，年增率從7月2.6%略升至2.7%，符合市場預期。

安聯投信表示，回顧近期債券市場，企業債供給增溫壓抑價格，致使債市下跌居多；初級市場火熱，非投資級債承壓，聯準會啟動降息，強化市場對於經濟軟著陸的信心，強化市場新債發行量，進而壓抑美國非投資級市場價格、收益率等。

另方面，儘管市場對於11月降息兩碼預期增溫，惟700億美元的5年期國債招標以及一系列公司債供應給公債市場帶來壓力，使美國10年期公債殖利率整週走升8個基準點至3.80%。

安聯投信表示，隨政策轉向寬鬆周期，有望提供經濟和基本面更多支持，根據過往經驗，未陷入衰退的情境下，股債資產在降息後均有表現空間。降息啟動後可望帶動公債表現；鑒於降息後將推升殖利率曲線陡峭化，除短債抗震外，亦偏好中天期；新興市場通膨回落至低檔，新興市場具備降息空間。

安聯投信表示，邁向第四季，面對諸多不確定性，應可以多重資產作為核心部位，參與趨勢明確的主題領域，顧收益抗震盪，持續參與多頭行情，建議投資人可以多重資產主動布局：高檔仍須留意震盪，以複合資產兼顧成長及收益，參與行情無須擇時；同時以投資級公司債為主，搭配短存續期之非投等債，掌握資本利得及收益。