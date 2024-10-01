深耕越南 聯邦銀主辦越南 CityLand 國際聯貸5,700萬美元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
聯邦銀行主辦越南CityLand國際聯貸案30日簽約，左起至右為：越南工商銀行代理總經理杜青山、聯邦銀行副總經理洪劉麟、 CityLand副總經理阮有財、聯邦銀行總經理許維文。聯邦銀行／提供
聯邦銀行主辦越南CityLand國際聯貸案30日簽約，左起至右為：越南工商銀行代理總經理杜青山、聯邦銀行副總經理洪劉麟、 CityLand副總經理阮有財、聯邦銀行總經理許維文。聯邦銀行／提供

聯邦銀行（2838）響應政府新南向政策，積極深耕越南，自2020年起陸續與當地金融機構合作承作多筆聯貸案與自貸案，而看好越南不動產開發市場，30日再宣布主辦越南不動產開發商CityLand Investment Company Limited（CityLand）5,700萬美元國際聯貸案，雙方由聯邦銀行副總經理洪劉麟與CityLand副總經阮有財（Nguyen Huu Tai）代表簽約，聯邦銀行總經理許維文及越南工商銀行代理總經理杜青山 ( Do Thanh Son )雙雙擔任見證人。

聯貸案規模達5,700萬美元，由聯邦銀行與越南工商銀行德國分行合作統籌，並由越南最大的國有銀行越南工商銀行（VietinBank）提供足額的擔保信用狀（Stand-By L/C），其他參貸銀行包含上海商銀、凱基銀行、永豐銀行、高雄銀行（2836）等4家國銀。

聯邦銀行總經理許維文表示，CityLand是越南房地產行業的佼佼者，多年來，以其創新的開發理念，穩健的經營戰略和對高品質建築的執著追求，贏得了廣泛的市場認可與尊重。CityLand這20年來持續提供品質良好的住宅及商業大樓給越南人民，近年更是配合國家發展政策前往富國島進行複合式開發，包含社會住宅、高級住宅及度假村；近年還跨足飯店管理，與洛桑管理學院合作成立國際級飯店管理學院，全面提升越南旅遊及飯店品質。聯邦銀行非常榮幸能夠與CityLand合作，期待透過此聯貸案，能夠幫助CityLand繼續成長，進而促進越南經濟繁榮。

越南工商銀行總經理杜青山特別感謝聯邦銀行及參貸銀行的支持，並表示作為本次國際聯貸案的擔保銀行、籌資單位以及放款機構成員之一，越南工商銀行將盡最大努力確保服務實施過程的透明、安全與高效；這項聯貸案不僅是CityLand在越南戰略項目發展的機會，更是國際金融界對越南市場的信任與支持，預期未來將持續臺資銀行等國際合作夥伴有更深的互動。

近年，越南因受益於全球供應鏈重組，整體市場表現突出，去年經濟成長率達5%、高於全球平均，此外，越南去年起啟動大規模公共投資計畫，截至今年第2季為止，當地政府已支出約110億美金，預料經濟成長率可望再創高。聯邦銀行看好越南市場，積極布局，並致力於推動臺灣、越南2國在金融與經濟領域的合作發展，近年統籌主辦多筆聯貸案，除本案外，尚包含越南最大證券商西貢證券公司SSI Securities、越南工商銀行證券公司VietinBank Securities、軍隊銀行證券公司MB Securities以及越南第3大信貸公司Mcredit，本次聯貸案體現了聯邦銀行對越南市場的深耕與對新南向政策的積極響應。

聯邦銀行主辦越南CityLand國際聯貸案簽約，規模達5,700萬美元，並由越南工商銀行提供百分百足額擔保，參貸銀行包含越南工商銀行德國分行、上海商銀、凱基銀行、永豐銀行及高雄銀行。聯邦銀行／提供
聯邦銀行主辦越南CityLand國際聯貸案簽約，規模達5,700萬美元，並由越南工商銀行提供百分百足額擔保，參貸銀行包含越南工商銀行德國分行、上海商銀、凱基銀行、永豐銀行及高雄銀行。聯邦銀行／提供

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