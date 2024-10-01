深耕越南 聯邦銀主辦越南 CityLand 國際聯貸5,700萬美元

聯邦銀行（2838）響應政府新南向政策，積極深耕越南，自2020年起陸續與當地金融機構合作承作多筆聯貸案與自貸案，而看好越南不動產開發市場，30日再宣布主辦越南不動產開發商CityLand Investment Company Limited（CityLand）5,700萬美元國際聯貸案，雙方由聯邦銀行副總經理洪劉麟與CityLand副總經阮有財（Nguyen Huu Tai）代表簽約，聯邦銀行總經理許維文及越南工商銀行代理總經理杜青山 ( Do Thanh Son )雙雙擔任見證人。

聯貸案規模達5,700萬美元，由聯邦銀行與越南工商銀行德國分行合作統籌，並由越南最大的國有銀行越南工商銀行（VietinBank）提供足額的擔保信用狀（Stand-By L/C），其他參貸銀行包含上海商銀、凱基銀行、永豐銀行、高雄銀行（2836）等4家國銀。

聯邦銀行總經理許維文表示，CityLand是越南房地產行業的佼佼者，多年來，以其創新的開發理念，穩健的經營戰略和對高品質建築的執著追求，贏得了廣泛的市場認可與尊重。CityLand這20年來持續提供品質良好的住宅及商業大樓給越南人民，近年更是配合國家發展政策前往富國島進行複合式開發，包含社會住宅、高級住宅及度假村；近年還跨足飯店管理，與洛桑管理學院合作成立國際級飯店管理學院，全面提升越南旅遊及飯店品質。聯邦銀行非常榮幸能夠與CityLand合作，期待透過此聯貸案，能夠幫助CityLand繼續成長，進而促進越南經濟繁榮。

越南工商銀行總經理杜青山特別感謝聯邦銀行及參貸銀行的支持，並表示作為本次國際聯貸案的擔保銀行、籌資單位以及放款機構成員之一，越南工商銀行將盡最大努力確保服務實施過程的透明、安全與高效；這項聯貸案不僅是CityLand在越南戰略項目發展的機會，更是國際金融界對越南市場的信任與支持，預期未來將持續臺資銀行等國際合作夥伴有更深的互動。