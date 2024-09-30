新新併股臨會倒數／反對派質疑 兩隻大象如何共舞

新新併股東臨時會9日登場，雖然兩大國際投票建議機構ISS及GL均發布對新新併建議投「贊成」票。但反對合併的股東林伯翰昨（30）日說，截至目前為止，以吳東亮為首、支持合併的股東，都沒有對於兩家公司合併後，公司要怎麼獲利，如何增資，「如何支撐兩隻大象共舞」提出說明。

林伯翰表示，後續最關鍵在於若股臨會通過合併案，金管會會怎麼做？他提出兩大質疑，首先是ISS報告中，直指新光金（2888）董事會15人中有七人為台新金的關係人，這些關係人在新光金股東會做出的決定，是否具有合理性及合法性？第二則是兩家公司合併後的財務計畫，究竟新光金是真的找到「富」爸爸嗎？

林伯翰在9月19日對外公開對台新金與新光金合併後的財務提出質疑，包括合併後2,500億元股本，要如何維持獲利，而合併後的增資問題，尤其是上千億元的增資額度，主管機關到目前為止，都沒有要求台新金提出具體計畫，還有合併後的增資問題，難道要一直發債，或是再發特別股來籌措，這些都沒有具體說明。

林伯翰昨日再發千字文予新光金股東，強調ISS發布的投票建議報告中，已承認新光金的15位董事中有七位與台新金有關聯；正如ISS所指這些關聯「很可能會成為任何潛在競標者的阻礙」，減少公平且具競爭力合併程序的機會。

林伯翰指出，Glass Lewis在2023年的董事會選舉中也提出了類似的擔憂；在其投票建議報告中，強調當時改革派似乎與台新金有密切聯繫，且台新金與改革派明確表現出台新與新光合併的意圖。

林伯翰呼籲股東審慎思考當前的合併提案，並考慮董事會內部存在的重大利益衝突。一個公平、透明且具競爭的程序對於最大化股東價值至關重要。現存在嚴重的公司治理問題，現有合併提案並不符合新光金或其股東的最佳利益。他建議大家投票反對新新併，並推動一個能確保透明性、公平性和股東價值最大化的程序。

對於委託書徵求部分，林伯翰表示，目前有許多大股東仍未表態，要等待最後時刻才會交出委託書或直接到現場投票，兩方委託書的徵求在伯仲之間，而外資預料在10月6日或10月7日左右才會進行電子投票，雙方還有得拚。



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