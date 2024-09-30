新新併股臨會倒數／公司派衝刺 贊成票有望達三成

新光金（2888）與台新金合併案股東臨時會倒數九天，新光金表示，兩大外資投票顧問機構對新新併投下贊成票，讓委託書徵求事半功倍，昨（30）日已有兩家主權基金投下贊成票，據通路商預估，這次可望拿下三成支持，四成則還有得拚。

目前支持合併、以吳東亮派為代表的大股東，希望把投票率、支持率再向上提升，向金管會表達最高意思機關（指股東會）對此案的高度認同。

繼9月26日ISS（Institutional Shareholder Services）發布贊成新新併的投票建議報告後，國際投票顧問機構GL（Glass Lewis）也呼籲機構法人在股東大會投下贊成票。

除了上述兩家最具影響力的機構支持，兩大主權基金加州教師退休系統（CalSTRS）及瑞典AP2等也表達贊成。

除ISS及GL之外，部分知名機構法人看好新新併，直接在官網上公開揭露表達已投下贊成票。包含兩大主權基金投資者：加州教師退休系統（CalSTRS）；其為美國最大的教師退休基金，也是美國第二大退休基金，以及北歐最大的退休基金之一瑞典AP2。

新光金表示，董事會與經營團隊十分感謝世界各地機構法人的認可。主權基金是相對長期，安全與穩定的資產管理機構，肩負實現該退休金資產長期回報最大化的重要任務，新新併能獲得國際各地主權基金大力支持，意味現任經營團隊改革成果與經營績效卓越，深受國外法人機構高度肯定。

新光金董事長魏寶生昨日表示，包括他及總經理陳恩光都積極與外資溝通，目前已有兩家大型外資機構表達支持，分別是美系及亞系外資，而外資對於新新併的幾項疑慮，包括未來經營績效、程序的合法性、合併的綜效、換股比例的計算等，兩人都親自與外資溝通。

對於未來如何提高新光人壽的資本，魏寶生說，未來合併後，新壽加計保德信人壽的資本適足率（RBC）可達210%，而新壽在RBC達標後，已與主管機關溝通不動產返還利益120億元，也希望金管會允許壽險公司將保單已不存在的死利差互抵準備金轉列資本，這部分也有一、二百億元，另外也向金管會申請開放國外借券業務，預計每年可增加1至2億元收入，當然還包括未來發債計畫，這些都可以充實資本。



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