林伯翰質疑金金不分離 再發出公開聲明反對新新併

林伯翰今日再發出聲明，呼籲新光金控的股東反對新新併。林伯翰指出，此次新光金臨股會ISS發布的投票建議報告中，已承認新光金的15位董事中，有7位與台新金有關聯。這些與台新金有關聯的董事，代表在新光金董事會存在嚴重的利益衝突，他也特別強調ISS在報告中指出的，這些關聯「很可能會成為任何潛在競標者的阻礙」，減少了公平且具競爭力的合併程序的機會。

林伯翰也指出，另一家外資機構Glass Lewis在2023年的董事會選舉中也提出了類似的擔憂。在其投票建議報告中，Glass Lewis強調當時改革派似乎與台新金有密切聯繫，且台新金與改革派明確表現出台新與新光合併的意圖。Glass Lewis還指出，儘管台新並非改革派的直接成員，但因台新金和新柏公司董事長之間的家庭關係，雙方顯然存在聯繫。

林伯翰最後也再次呼籲新光金控股東審慎思考當前的合併提案，並考慮董事會內部存在的重大利益衝突，他強調一個公平、透明且具競爭的程序對於最大化股東價值至關重要，台新金相關的董事占據新光金的董事會，再加上他們對合併的明確意圖，讓人質疑這一決策是否真的符合所有股東的利益，並認為存在嚴重的公司治理問題，現有的合併提案並不符合新光金或其股東的最佳利益，他強烈建議投票反對此合併提案，並推動一個能確保透明性、公平性和股東價值最大化的程序。