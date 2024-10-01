彰銀捐血活動 傳遞溫暖希望

彰化銀行（2801）以具體行動力挺公益，促進社會共融，結合各地區捐血中心辦理「伸出援手、捐血救人」捐血活動，於9月26日在總行台北大樓舉辦首場捐血活動啟動儀式，彰銀董事長胡光華更是以身作則，率先捐出本活動第一袋熱血，並呼籲同仁將捐血愛心廣為傳播，進而推廣至客戶及社區民眾。

胡光華表示，捐血是利人利己最好的公益活動，他強調「捐血一袋，救人一命」不僅是口號，更可化為實際行動力，除了能救助他人外，也可以促進體內紅血球的新陳代謝，降低心臟病風險，有益身體健康，定期適度捐血，對於身體代謝循環有極大幫助。同時勉勵同仁在努力打拚業績的同時，也不要忘記照顧自己的健康，才是企業永續發展的磐石。

彰銀本次捐血活動，共計於北、中、南辦理六場，首場由台北大樓展開序幕，陸續將分別於中崙分行、台中分行、彰化分行、南台南分行及鹽埕分行接力舉辦。值得一提的是，在胡光華號召下，彰銀同仁紛紛捲起袖子捐血，蒞行的客戶也熱情參與。為感謝捐血者的熱情善舉，彰銀準備豐富的禮品，捐血250cc贈送300元、500cc贈送600元等值禮券及禮品一份。

此外，彰銀為讓同仁更瞭解血液對於人體的重要性及捐血對健康的益處，特別邀請醫師辦理健康講座，並錄製成影片供更多同仁參與，同時希望通過這次捐血活動，帶動員工參與公益，進而影響客戶和社區民眾，擴大捐血活動的影響力。更期盼透過拋磚引玉，帶動社會關懷，讓更多人加入捐血的行列，幫助更多需要的人，共同為社會傳遞溫暖與希望。

彰銀秉持「取之於社會、用之於社會」的企業理念，長期支持社會公益活動，這次舉辦多場捐血活動，正是響應聯合國ESG永續發展目標SDG3，良好健康與福祉，確保健康及促進各年齡層的福祉，實現永續的健康願景。