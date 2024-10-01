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第一金送愛 助學校汰換LED燈

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
第一金融集團「綠光傳愛」永續計畫今年協助全台18所資源缺乏學校安裝近7,000套LED燈具。第一金控／提供
第一金融集團「綠光傳愛」永續計畫今年協助全台18所資源缺乏學校安裝近7,000套LED燈具。第一金控／提供

第一金控（2892）身為永續金融先行者聯盟成員，長期深耕ESG，為實踐環境永續政策，攜手子公司及第一銀行文教基金會辦理「綠光傳愛」永續計畫，今年協助全台18所資源缺乏學校安裝近7,000套LED燈具，打造優質教育環境、提升學生學習效能，預估每年減少342公噸碳排放量（CO2e）及276萬元電費支出，有效達成節能減碳。

全球氣候變遷造成極端氣候日益嚴峻，為響應國家2050淨零排放目標，第一金自身採行低碳營運，持續提供創新綠色金融商品及服務，引導客戶低碳永續轉型，同時，自2017年即啟動「綠光傳愛」永續計畫，迄今已協助七家社福機構、82所偏鄉學校安裝節能LED燈具近2.5萬套，愛心足跡遍及全台，今年更來到國境之南恆春，協助屏東縣恆春鎮二所中小學更換LED燈具；預估89家受惠單位年節省逾223萬度用電，減少約892萬元電費支出，減碳量約1,140公噸CO2e。

此外，第一銀行發行綠色信用卡「綠活卡」提撥國內一般消費千分之二予第一銀行文教基金會，作為環境永續公益基金，讓客戶享有優質金融服務的同時，也為環境永續付出心力；「綠光傳愛」永續計畫預計明年將累計協助逾百家單位汰換傳統燈具為節能LED燈具，以持續落實企業社會責任，打造綠色永續環境。

一銀亦將核心業務與環保理念結合，推動「綠色永續金融優惠授信專案」，鼓勵企業落實環境永續，例如市占率逾七成的彩色包裝袋龍頭聯賓塑膠，即在銀行積極輔導下，將製程設備印刷油墨從傳統有苯油墨，改為無苯油墨，同時持續開發水性環保油墨；另，聯賓塑膠也添購「空氣汙染防制處理設備」，減少碳排放及空氣汙染，每年空汙費更節省近九成支出。

展望未來，第一金融集團將持續強化永續金融DNA，提升綠色金融、淨零轉型與生物多樣性保育等多方面表現，並深化與國內外夥伴合作，共同推進環境永續，扮演企業社會責任領航者，以行動帶動改變，貫徹「永續金融，第一品牌」經營目標。

永續 第一銀行 綠色

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