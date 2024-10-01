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複委託買比特幣ETF 准了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會昨（30）日宣布，即日起開放國人可透過券商複委託投資海外比特幣ETF（指數股票型基金），以「專業投資人」為限，並需在第一次買進前，簽妥風險預告書，38家開辦複委託業務的券商與投資人將同享利多。

「專業投資人」包括專業機構投資人、高淨值投資法人、高資產客戶、專業投資人的法人或基金及專業投資人自然人（財力3,000萬元以上）等五大類。

據券商公會統計，今年前八月國人透過券商複委託投資海外有價證券達5兆592億元，是史上同期新高紀錄，已超車去年一整年的4.48兆元，顯示國人投資海外市場熱度不減。

市場預期，增加開放國人投資海外虛擬資產ETF後，有助擴大券商複委託投資規模，可增加券商手續費收入。

據了解，目前僅美國、加拿大有發行比特幣ETF，料將成為國人投資比特幣ETF的主要市場。

ETF 券商 投資人

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