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最新聯貸排名兆豐、一銀、合庫穩居前三 北富銀超車臺銀

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
兆豐銀行。兆豐銀／提供
兆豐銀行。兆豐銀／提供

2024年第3季國內聯貸市場排名出爐。最具指標性的額度管理行（Bookrunner）由兆豐、第一銀合庫穩居前三強，且前三名與第四名以後的差距再拉大，地位更為鞏固。長年的霸主臺銀則再被台北富邦超車，從上季第四名退居第五。

根據聯貸統計最具代表性的倫敦證券交易所集團（LSEG）最新數據顯示，上半年的第六名至第十名，依序為土銀、華南、永豐、台新、彰銀（2801）。與上季相比，土銀由第七升至第六，永豐由第九升至第八，台新則從第十往前到第九位。

共同主辦銀行（MLA）方面，前十強依序為華銀、一銀、兆豐、合庫、土銀、臺銀、北富銀、台新、台企銀（2834）、永豐。

通常一件聯貸案只會有一家，最多兩家管理銀行，即是所謂「統籌主辦暨額度管理銀行」，角色最為重要，有權分配其他銀行的參貸金額，並拿到最多的手續費。至於共同主辦行則會有好幾家。

展望下半年聯貸市場，行庫主管指出，百億以上大案主要有都更危老及公共工程案；科技業則有一件二、三百億的案子，案源上算是豐富。行庫主管強調，籌組聯貸案需要三到五個月不等的時間，整年度統計顯示銀行在市場上的影響力及市占率。

2023年聯貸管理行排名，前五名清一色為公股行庫，臺銀以市占27.2%蟬聯冠軍，兆豐、合庫銀分別奪下冠、亞軍，一銀與華銀名列第四與第五。

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