國銀前三季聯貸總額335億美元 全年再戰巔峰埋變數？

據LSEG（倫敦交易所集團）統計，2024年前三季整體國銀聯貸成交件數156件、聯貸總額335億美元，年減14%，行庫圈指出，第四季是聯貸資金需求旺季，但因2023年高基期、及大規模風電聯貸案落在2025年，全年聯貸額估約落在600億美元左右，要再戰巔峰恐有難度。

據LSEG近六年統計，2023年受惠高鐵3,128億元台幣降息案挹注，推升2023年全年聯貸額621億美元攀史上新高；2024年前三季聯貸額335億美元，僅達2023年全年的54%，全年要再攻頂恐不易。

一家行庫主管說，觀察第三季聯貸案都有延後簽約情況，如7月啟動募集、但企業戶可能因觀望市場或內部流程延後到10月才與銀行團簽約，使第三季單季聯貸額僅增加71億美元或27%，壓抑了整體前三季聯貸量能。

第三季國內聯貸市場較大案件，以再生能源、海外投資、公辦都更興建及借新還舊為主軸，包括富崴能源新台幣214.75億元聯貸、皇翔建設（2545）新台幣154.8億元聯貸、及達麗暨海悅建設新台幣129.38億元聯貸案。

第四季則有CIP等離岸風電聯貸案、大型都更案、電子廠資本性支出等都多件逾百億台幣聯貸案，進一步推升全年國銀聯貸量能。

據了解，如沃旭股權融資聯貸規模達700~800億元台幣，目前正洽談中，可望是第四季最大聯貸案，元太科技、力積電聯貸也都有百億元台幣之譜，行庫圈估2024年聯貸額可能將落在550~600億美元左右。

行庫圈認為明年有三大資金需求最殷切的產業，一、離岸風電業，估2025年上半年將有多筆離岸風電聯貸有望簽約，二、AI產業、高效能運算與雲端產業需求旺盛，將帶動電子廠資本性支出、營運等資金需求。

三、政府標案陸續開出，工程營造業將有購料、履約保證及工程周轉金等需求，這三大產業將推升2025年聯貸量能也增加國銀獲利動能。

據LSEG統計，國銀2024年首季聯貸176億美元，是亞洲市場中唯一成長者，第二季新增88億美元、季增5成，第三季新增71億美元，季增降到27%，累計前三季335億美元則是近三年同期新低，年減14%。

若以排名來看，據LSEG以最重要的額度管理行（Bookrunner）到9月底統計，兆豐銀聯貸額攀升到50億美元、市占達16%最強，第一銀以42.85億美元位居第二大緊追，市占14%，第三大是合庫40.6億美元，市占13%，排名均與6月底相當。

若以共同主辦行（MLA）排名來看，第一銀超車兆豐拿下老二，到9月底的前三大是華南銀、第一銀和兆豐銀，以單季增加額來看，第一銀第3季單季大增9億美元達38.14億美元最多。

國銀承做聯貸件數愈多、金額愈高，有助提高利息收益和手續費收入、進而推升獲利，又以額度管理行（Bookrunner）角色最重要，有權分配其他銀行的參貸金額，並拿到最多的手續費，共同主辦行（MLA）的聯貸額度、收益則僅次管理行。