快訊

青春回憶少一間 開業21年「肯德基台大店」今夜熄燈

政治比氣長！石破茂：從「吃冷飯」到勝利的豬排咖哩飯

樂天信用卡遭駭客攻擊未緊急應變 金管會罰250萬

中央社／ 台北30日電

金管會發現，台灣樂天信用卡股份有限公司未能針對遭駭客攻擊一事進行緊急應變，也未落實執行高權限帳號控管的內部規範，總計涉及6大缺失，金管會今天出手開罰樂天信用卡新台幣250萬元罰鍰。

金管會銀行局今天公布最新裁罰案，明列台灣樂天信用卡股份有限公司6大缺失項目，首先，樂天信用卡未建立主機與伺服器等重要資訊設備的本機外日誌保存機制及網路通訊設備的軟硬體更新規範。

其次，樂天信用卡未能就遭駭客攻擊一事進行緊急應變，第3，樂天信用卡未完善建立個資存取管理機制。

第4，樂天信用卡未落實執行對防毒軟體告警訊息監測與處置的內部程序，第5，樂天信用卡未落實執行高權限帳號控管的內部規範。

第6，樂天信用卡未按內部規範所定時程執行電子郵件查核作業。

金管會表示，6大缺失項目顯示樂天信用卡未完善建立且未確實執行資安防護及個資保護相關內控制度，決議開罰樂天信用卡250萬元罰鍰。

信用卡 樂天 金管會

延伸閱讀

台股摜破季線 金管會：緊盯國際金融市場變化

台股今跌近600點 金管會：台股今年漲27.28% 仍居亞股之冠

金管會主委彭金隆：上市公司綠色轉型 將是資本市場發展新契機

助攻台灣資產管理發展 9家業者取得金管會政策優惠

相關新聞

林伯翰質疑金金不分離 再發出公開聲明反對新新併

林伯翰今日再發出聲明，呼籲新光金控的股東反對新新併。林伯翰指出，此次新光金臨股會ISS發布的投票建議報告中，已承認新光金...

遭駭未即時緊急應變 金管會開罰台灣樂天信用卡250萬元

金管會今天出手開罰樂天信用卡新台幣250萬元罰鍰，對於開罰的原因，金管會說明，主要為台灣樂天信用卡未能針對遭駭客攻擊一事...

最新聯貸排名兆豐、一銀、合庫穩居前三 北富銀超車臺銀

2024年第3季國內聯貸市場排名出爐。最具指標性的額度管理行（Bookrunner）由兆豐、第一銀、合庫穩居前三強，且前...

元大銀行統籌主辦 欣新網8億元聯貸案完成簽約

元大金控（2885）旗下元大銀行統籌主辦欣新網股份有限公司（2949）新臺幣8億元聯貸案，已成功完成募集，於9月30日舉...

新新併內戰 林伯翰致千字文予新光金股東

新新併股東臨時會倒數九天，兩大國際投票建議機構ISS及GL均發布建議「贊成」的報告。對此，反對派大股東林伯翰30日再發千...

央行透露不為人知的小秘密 台灣的黃金存摺之父是「他」

中央銀行30日在粉絲專頁上發布貼文指出，在台灣，早年的黃金是不能自由買賣的，後來黃金才商品化，並進一步演進成現在以黃金存...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。