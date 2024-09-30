「這壽險」10月調高32張美元保單宣告利率 市場最高仍為4.15%

壽險業宣告利率大戰暫告休兵；國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、凱基人壽、全球人壽、三商美邦（2867）、遠雄人壽（5859）與元大人壽等壽險10月宣告利率按兵不動，目前僅台新人壽一家調高美元保單宣告利率32張，最大調幅5個基本點（0.05個百分點），調整後最高利率達4.1%；新台幣保單宣告利率則是維持原先水準不變。

聯準會9月正式啟動降息循環前，壽險公司美元保單銷售已明顯回溫；壽險業者指出，今年以來，為吸引客戶目光，大型壽險公司陸續拉高美元保單宣告利率。回顧9月，全球人壽調升19張美元保單的宣告利率，幅度為5個基本點（0.05個百分點），其中包含18張現售美元保單及一張停售美元保單，調整後美元保單最高利率來到4.15%、拉高了美元宣告利率的「天花板」，為目前市場上最高水準。

到了10月，絕大多數壽險公司未有進一步動作，僅台新人壽調整32張美元保單利率，包含現售19張以及停售13張；台新人壽指出，在目前區隔資產固定收益債券利息收益率可以支持宣告利率維持穩定的情況下，考量回饋保戶並兼顧商品財務穩健，適度調整宣告利率；並就同一區隔資產現售、停售商品調整幅度採一致標準，以符合公平待客原則。

目前台灣人壽尚未公布10月宣告利率調整方案，但該公司先前公布的美元宣告利率最高已來到4.1%。在台新人壽10月調整後，目前包括台新人壽、遠雄人壽、元大人壽等美元宣告利率最高水準均達4.1%，國泰人壽、新光人壽、第一金人壽、凱基人壽最高宣告利率亦達4.05%，南山人壽美元利變商品最高宣告利率也有4%。

所謂「宣告利率」是指保險公司向保戶收取保費後加以運用後，依據實際投資狀況等因素而得到的報酬率。 因此宣告利率會隨著經濟環境而有所改變，是一種非固定也非保證的利率。