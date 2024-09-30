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台新銀首創業界採用AI寫法金徵信報告 只需4小時

中央社／ 台北30日電

台新銀行拚數位科技力，總經理林淑真今天透露，台新銀與國際信評機構穆迪（Moody's）簽約合作，將運用人工智慧（AI）寫法金徵信報告，今年11月上線，撰寫1份法金徵信報告時間將自原本21小時大幅縮短至4小時。

迎戰數位時代，為善用AI節省業務人員處理法金徵信報告時間，台新銀行找上穆迪（Moody’s）合作，擬透過智慧型模組產製徵信報告，成為全台首家運用數位智慧產製徵信報告的金融機構。

林淑真今天出席證交所舉辦的壯大台灣資本市場高峰會，她受訪時直言，寫徵信報告占用業務人員很大時間，假如透過AI產出徵信報告，將可大幅精簡業務人員寫徵信報告時間，公司也同步規劃簡化徵信流程，縮短業務人員審批案件時間，業務人員將有更多外出拜訪客戶、做生意機會。

林淑真說，台新銀攜手穆迪，將運用AI在法金徵信報告上，預計11月上線，為台灣銀行業界首家，「這會是很創新的作法。」她也提到，台新銀並非將客戶資料提供給穆迪撰寫徵信報告，而是向穆迪購買利用AI整理公司公開資訊撰寫的報告，法規面無虞，不必向金管會申請核准。

過往業務人員要寫法金徵信報告，必須向外蒐集很多公開資訊，進而彙整成徵信報告，未來台新銀與穆迪合作，將由穆迪在AI幫忙下，蒐集整理公開資訊並產出符合台新銀要求規格的報告內容。

林淑真指出，穆迪為國際信評機構，要對企業作評等，因此穆迪的財報資訊都是最新資訊，甚至可能比銀行掌握到的還新，未來善用AI寫法金徵信報告後，會比業務員自己查找資料整理更省時。

林淑真透露，一份法金徵信報告，過往靠人工要花21小時才能完成，未來將僅需4小時。

她也談到，會有運用AI在法金徵信報告的想法，是看到AI進步非常快，2023年用ChatGPT，可能還會覺得邏輯不順，但3個月後再問ChatGPT同一個問題，ChatGPT已經可以將大綱整理得非常清楚。

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