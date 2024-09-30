快訊

獨／3年連生2胎體重飆8字頭 女主播產後暴哭下車甩門

不斷更新／剩2縣市未公布！嘉義縣明跟進停班課 全台1日颱風假一次看

颱風山陀兒來襲 壽險業祭受災保戶續期保費緩繳

中央社／ 台北30日電

颱風山陀兒逼近，金管會指示保險公司主動了解保戶災損並快速理賠。壽險業今天陸續宣布提供受災保戶關懷措施，包括續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、申請補發保單免收工本費及快速理賠等。

因應颱風山陀兒來襲，壽險業陸續啟動應變措施。富邦人壽宣布緊急應變方案，將對受災保戶提供快速理賠、醫療保險金抵繳住院費用、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、房貸協處方案申請、免費保單補發等6大關懷措施，申請期間至12月31日止。

新光人壽啟動5大保戶關懷措施，提供受災保戶主動協助理賠、保單補發免收工本費、續期保費緩繳3個月、保單借款利息緩繳6個月及房貸本金寬延1年優惠。

南山人壽同步啟動保戶關懷服務措施，包括免收保單借款利息、免收房貸利息、緩繳保費、快速理賠及住院關懷預付保險金等，即日起3個月內，保戶或業務員可提相關證明申請。

南山人壽子公司南山產險表示，民眾若投保住宅火險，因風災導致住宅發生淹水事故，只要符合水災災害救助種類及標準的住戶，將有專人協助啟動快速理賠。

保誠人壽宣布對受災保戶提供保費緩繳、免費補發保單、新貸戶免收6個月保單借款利息、舊貸戶免收6個月保單借款利息、舊貸戶保單借款利息延緩併入本金3個月、快速理賠共6大措施。

全球人壽啟動受災保戶4大應變措施，包括續期保費緩繳3個月、保單借款利息緩繳6個月、申請補發保單免收工本費及快速理賠，其中，續期保費緩繳針對應繳保費區間落在9月1日至11月30日的保單，保單借款利息緩繳則針對應繳利息區間落在9月1日至2025年2月28日的保單。

遠雄人壽指出，提供颱風受災保戶續期保費緩繳、快速理賠、保單借款利息優惠、保單補發免工本費等4大關懷措施，其中，續期保費緩繳針對應繳日期落在此次災害發生日至12月31日的保單。

宏泰人壽表示，因應颱風山陀兒來襲，提供保費緩繳3個月、借款及墊繳利息緩繳3個月、保單補發免收工本費及快速理賠服務。

三商美邦人壽對受災保戶提供保單借款利息減免、免費補發保單、續期保費緩繳、快速理賠及房屋貸款本金緩繳，保單借款方面，即日起至10月31日止，受災保戶淨增加的保單借款，自借款申請日起優待免息90天，每張保單累計免息借款本金以新台幣10萬元為上限。

元大人壽對受災保戶提供主動理賠、續期保費緩繳3個月、保單借款免收利息3個月、保單借款利息展延6個月及補發保險單免收工本費等服務。

凱基人壽亦提供6大保戶關懷服務，包含保費緩繳、保服優惠、快速理賠、住院預付金、房貸紓困及旅平險彈性調整。

台壽與中信產險啟動客戶關懷措施，包含受災保戶快速理賠服務及預付醫療保險金、續期保費緩繳3個月、保單借款利息展延6個月、補發保單工本費優惠及展延房屋貸款本金及利息1年；中信產險則成立颱風災損服務中心，啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務。

合庫人壽將提供風災保戶4大服務措施，包含主動檢索受災保戶名單協助申請理賠、保費緩繳3個月、保單借款新貸或增貸件免息3個月、補發保單免收工本費。

保單 保費 理賠

延伸閱讀

颱風尚未影響北部地區 基北北桃10月1日正常上班課

原定今天起發放…山陀兒颱風來襲 嘉義縣敬老禮金調整發放時間

山陀兒颱風影響「彰化風大於雨」 王惠美要求強固鷹架

山陀兒颱風逼近 南市府籲在航漁船進港避風、靠港漁船加強繫纜固定

相關新聞

元大銀行統籌主辦 欣新網8億元聯貸案完成簽約

元大金控（2885）旗下元大銀行統籌主辦欣新網股份有限公司（2949）新臺幣8億元聯貸案，已成功完成募集，於9月30日舉...

新新併內戰 林伯翰致千字文予新光金股東

新新併股東臨時會倒數九天，兩大國際投票建議機構ISS及GL均發布建議「贊成」的報告。對此，反對派大股東林伯翰30日再發千...

央行透露不為人知的小秘密 台灣的黃金存摺之父是「他」

中央銀行30日在粉絲專頁上發布貼文指出，在台灣，早年的黃金是不能自由買賣的，後來黃金才商品化，並進一步演進成現在以黃金存...

萬事達卡攜手台新銀 推出 Apple Pay 感應加卡服務

萬事達卡30日宣布攜手台新銀行採用Apple Pay最新感應加卡服務（Tap to Provision），Apple P...

元大銀行統籌主辦 欣新網8億元聯貸案完成簽約

由元大金控（2885）旗下元大銀行統籌主辦欣新網股份有限公司（2949）新臺幣8億元聯貸案，已成功完成募集，於30日舉行...

全台首波！玉山銀行推出 ATM 跨行無卡提款 QR Code 服務

玉山銀行持續推動數位發展並持續多元ATM（自動櫃員機）功能，本次與財金公司合作，成為全國首波推出「ATM跨行無卡提款QR...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。