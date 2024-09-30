颱風山陀兒來襲 壽險業祭受災保戶續期保費緩繳

颱風山陀兒逼近，金管會指示保險公司主動了解保戶災損並快速理賠。壽險業今天陸續宣布提供受災保戶關懷措施，包括續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、申請補發保單免收工本費及快速理賠等。

因應颱風山陀兒來襲，壽險業陸續啟動應變措施。富邦人壽宣布緊急應變方案，將對受災保戶提供快速理賠、醫療保險金抵繳住院費用、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、房貸協處方案申請、免費保單補發等6大關懷措施，申請期間至12月31日止。

新光人壽啟動5大保戶關懷措施，提供受災保戶主動協助理賠、保單補發免收工本費、續期保費緩繳3個月、保單借款利息緩繳6個月及房貸本金寬延1年優惠。

南山人壽同步啟動保戶關懷服務措施，包括免收保單借款利息、免收房貸利息、緩繳保費、快速理賠及住院關懷預付保險金等，即日起3個月內，保戶或業務員可提相關證明申請。

南山人壽子公司南山產險表示，民眾若投保住宅火險，因風災導致住宅發生淹水事故，只要符合水災災害救助種類及標準的住戶，將有專人協助啟動快速理賠。

保誠人壽宣布對受災保戶提供保費緩繳、免費補發保單、新貸戶免收6個月保單借款利息、舊貸戶免收6個月保單借款利息、舊貸戶保單借款利息延緩併入本金3個月、快速理賠共6大措施。

全球人壽啟動受災保戶4大應變措施，包括續期保費緩繳3個月、保單借款利息緩繳6個月、申請補發保單免收工本費及快速理賠，其中，續期保費緩繳針對應繳保費區間落在9月1日至11月30日的保單，保單借款利息緩繳則針對應繳利息區間落在9月1日至2025年2月28日的保單。

遠雄人壽指出，提供颱風受災保戶續期保費緩繳、快速理賠、保單借款利息優惠、保單補發免工本費等4大關懷措施，其中，續期保費緩繳針對應繳日期落在此次災害發生日至12月31日的保單。

宏泰人壽表示，因應颱風山陀兒來襲，提供保費緩繳3個月、借款及墊繳利息緩繳3個月、保單補發免收工本費及快速理賠服務。

三商美邦人壽對受災保戶提供保單借款利息減免、免費補發保單、續期保費緩繳、快速理賠及房屋貸款本金緩繳，保單借款方面，即日起至10月31日止，受災保戶淨增加的保單借款，自借款申請日起優待免息90天，每張保單累計免息借款本金以新台幣10萬元為上限。

元大人壽對受災保戶提供主動理賠、續期保費緩繳3個月、保單借款免收利息3個月、保單借款利息展延6個月及補發保險單免收工本費等服務。

凱基人壽亦提供6大保戶關懷服務，包含保費緩繳、保服優惠、快速理賠、住院預付金、房貸紓困及旅平險彈性調整。

台壽與中信產險啟動客戶關懷措施，包含受災保戶快速理賠服務及預付醫療保險金、續期保費緩繳3個月、保單借款利息展延6個月、補發保單工本費優惠及展延房屋貸款本金及利息1年；中信產險則成立颱風災損服務中心，啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務。

合庫人壽將提供風災保戶4大服務措施，包含主動檢索受災保戶名單協助申請理賠、保費緩繳3個月、保單借款新貸或增貸件免息3個月、補發保單免收工本費。