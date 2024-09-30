銀行推廣無卡QR Code 打開行動網路APP掃描也能提款

因應數位科技潮流，財金公司攜手國泰世華銀、玉山銀、中信銀與台新銀等4家業者提供無卡QR Code服務，只要用手機掃描ATM螢幕顯示QR Code，或出示手機行動網銀APP顯示的QR Code提供ATM機台掃描，即可完成無卡提款。

玉山銀行說明，除了提供台、外幣及跨行無卡提款外，本次新增的QR Code掃描功能，可取代輸入金融機構代號、取款序號、金額等3項手動作業。只要透過玉山銀行行動APP完成台幣預約提款，至玉山ATM機台以手機掃描ATM螢幕顯示QR Code，或出示行動網銀APP顯示的QR Code進行掃描，即可完成不受時間、空間場域限制的取款服務。

台新銀行表示，透過大數據分析，發現逾6成客戶曾採用QR Code無卡提款，因此台新ATM於今年9月攜手財金公司推出ATM跨行無卡提款QR Code功能，即使非台新銀客戶，也能以手機掃描台新ATM螢幕顯示的QR Code，或出示手機行動網銀App顯示的QR Code給台新ATM掃描，體驗台新ATM無卡提款便利性。

根據台新銀內部統計，無卡提款服務交易筆數年增達25%，顯示民眾對無卡提款接受度相當高，台新銀表示，此次將掃描QR Code即可提款的服務範疇擴大，讓他行客戶也可透過台新ATM提領現金。

國泰世華銀行則指出，即日起全台近5300台國泰世華ATM將全面支援QR Code無卡提款，此次無卡提款整體流程優化，將交易時間縮短至少10秒，只需約35秒即可完成提款，讓無卡提款的操作更加便捷。

根據國泰世華銀行調查，考量便利及安全性，越來越多客戶喜歡使用無卡提款。統計今年前7個月的無卡提款筆數，較去年同期成長近5成，其中原因包含出門不需要攜帶提款卡，降低實體卡片遺失的風險，和交易時的多重驗證保護帳戶安全更有感等。

中信銀說明，凡參與財金公司此服務的發卡行客戶，皆可於中信銀全台逾7400台的ATM，使用自身存款銀行的APP預約無卡提款需求後，以手機掃描ATM螢幕顯示的QR Code，無需攜帶實體提款卡即可提領現鈔。

中信銀表示，自2016年5月推出ATM無卡提款服務以來，至今已累積逾183萬名客戶申辦，截至今年8月底，ATM無卡提款總交易量已突破375萬筆，較去年同期成長超過30%。

另外，土地銀行和元大銀行同樣提供無卡提款功能，但僅限使用手機行動銀行APP，掃描ATM產生的QR Code無卡提款。