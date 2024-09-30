快訊

不斷更新／高雄、台南明停班課！北北基桃也宣布 全台1日颱風假一次看

中颱山陀兒接近…北市傍晚天空現奇景 夕陽伴雲層透出詭異紫光

山陀兒挾風雨…台9線台東太麻里「巨石」從天降 男駕駛撞上困車內

山陀兒颱風來襲 凱基人壽提供六大保戶關懷服務

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

山陀兒颱風來襲，凱基金控（2883）旗下凱基人壽秉持關懷保戶、提供全方位保障的服務精神，主動關懷各地保戶受災狀況，給予必要之協助，第一時間提供「保費緩繳」、「保服優惠」、「快速理賠」、「住院預付金」、「房貸紓困」及「旅平險彈性調整」等六大服務 ，與保戶一同渡過風災難關。

凱基人壽表示，凡各地政府單位人事行政局公告之停班停課之範圍，或能提出公家機關開立之受災證明（如：村里長證明）的災區保戶，在「保費緩繳」部分，續期保費應繳日期為113年09月30日至113年12月30日者，自即日至113年12月30日前提出申請，完成後即可將保費繳款期限延長至應繳日起算三個月。在「保服優惠」部分，自即日起至114年09月30日已申請辦理或新增之保單貸款，提供緩繳6個月利息優惠；凡受災地區之保戶若因風災導致保險單遺失或毀損，自即日起至113年12月30日止，均可向凱基人壽申請辦理免費補發保險單。

此外，凱基人壽保戶若在此次風災中受傷需住院治療或不幸身故，保險事故一經確認，凱基人壽即啟動「快速理賠」，需檢附文件則可於給付完成後再行後補；若保戶住院治療且符合相關規範，可申請最高10日，上限新台幣6萬元之「住院預付金」，及時發揮保險保障功能，成為保戶安心的靠山。

凱基人壽也提供「房貸紓困措施」給受災房貸客戶，檢附證明文件，可申請本金緩繳（只繳利息）3個月。另「旅平險彈性調整」則針對因風災使旅遊行程延期或取消，且已投保凱基人壽旅行平安險的保戶，可於113年10月09日前提出契變申請辦理取消或延期。上述相關服務詳情可洽詢業務員、客戶服務專線及各地客戶服務中心。

凱基人壽提醒民眾，應隨時注意颱風最新動態，並注意自身安全及做好防颱準備，平日可定期疏通社區水溝，颱風來臨時要將家中懸掛物與門窗固定好，且備妥防災用品。居住在低窪或土石流潛勢地區民眾，可先暫時撤離至安全地方，並盡量避免於颱風期間從事登山、溯溪、觀潮、戲水、釣魚等活動。保險的本質是預先準備、分散風險，在遇到危難時能夠有充足的保障渡過難關，民眾亦可檢視自身需求，加強保障。

保險 凱基人壽 颱風

延伸閱讀

山陀兒颱風來襲 威秀影城率先公布 預防性關閉場次

東港迎王遇山陀兒颱風 東隆宮：祭典科儀依原期程規畫 

視察颱風天海運 陳世凱心繫離島旅客疏運

颱風致台東屏東部分停班 財部：營所稅申報期限順延

相關新聞

元大銀行統籌主辦 欣新網8億元聯貸案完成簽約

元大金控（2885）旗下元大銀行統籌主辦欣新網股份有限公司（2949）新臺幣8億元聯貸案，已成功完成募集，於9月30日舉...

新新併內戰 林伯翰致千字文予新光金股東

新新併股東臨時會倒數九天，兩大國際投票建議機構ISS及GL均發布建議「贊成」的報告。對此，反對派大股東林伯翰30日再發千...

央行透露不為人知的小秘密 台灣的黃金存摺之父是「他」

中央銀行30日在粉絲專頁上發布貼文指出，在台灣，早年的黃金是不能自由買賣的，後來黃金才商品化，並進一步演進成現在以黃金存...

萬事達卡攜手台新銀 推出 Apple Pay 感應加卡服務

萬事達卡30日宣布攜手台新銀行採用Apple Pay最新感應加卡服務（Tap to Provision），Apple P...

元大銀行統籌主辦 欣新網8億元聯貸案完成簽約

由元大金控（2885）旗下元大銀行統籌主辦欣新網股份有限公司（2949）新臺幣8億元聯貸案，已成功完成募集，於30日舉行...

全台首波！玉山銀行推出 ATM 跨行無卡提款 QR Code 服務

玉山銀行持續推動數位發展並持續多元ATM（自動櫃員機）功能，本次與財金公司合作，成為全國首波推出「ATM跨行無卡提款QR...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。