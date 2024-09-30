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元大銀行統籌主辦 欣新網8億元聯貸案完成簽約

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行主辦欣新網股份有限公司總金額8億元聯貸案成功完成募集，並於9月30日舉行簽約儀式，由銀行團與欣新網董事長陳德仁（左三）簽訂聯合授信合約。（元大銀行提/提供）
元大銀行主辦欣新網股份有限公司總金額8億元聯貸案成功完成募集，並於9月30日舉行簽約儀式，由銀行團與欣新網董事長陳德仁（左三）簽訂聯合授信合約。（元大銀行提/提供）

元大金控（2885）旗下元大銀行統籌主辦欣新網股份有限公司（2949）新臺幣8億元聯貸案，已成功完成募集，於9月30日舉行簽約儀式，由欣新網董事長陳德仁與統籌主辦銀行元大銀行及參貸銀行代表共同簽署。

這次聯貸案由元大銀行統籌主辦，並由王道銀行、合作金庫、台新銀行、上海商銀、彰化銀行、台北富邦、凱基銀行及將來商業銀行合計共九家金融機構共組授信銀行團，籌組過程中超額認購逾1.6倍，最終以8億元結案，顯示銀行團對於欣新網的營運展望肯定及深具信心。這次聯貸案將永續連結指標納入聯貸條件，包括：包材減重率及循環包材使用率等，以利率減碼支持欣新網實際行動實踐永續經營。

欣新網於2013年由欣臨企業與新竹物流共同創立，結合兩家公司經營優勢，不僅具備跨品類及多品牌行銷經驗，更整合物流、金流、商流及消費者服務，為一專業且高效率的全方位電商營運服務商。欣新網的服務以創造客戶營收為核心，以數據、科技工具為本，整合電商營運中每個環節，優化營運效率、找到未來商機，持續幫助客戶生意成長，已成為超過200個國際品牌的電商經營夥伴，其中包含New Balance、嬌聯、花王、巴黎萊雅、嬌生等知名大型國際品牌。

欣新網2023年全年及2024年上半年合併營收分別為43.40億元及21.08億元（年增率分別為7.1%及6.5%），營運獲利表現亮眼。這次聯貸案取得之資金將用於償還金融機構借款並充實其營運資金，提前布局因應近年業務成長所需。

元大銀行統籌主辦欣新網8億聯貸案，由銀行團與欣新網董事長陳德仁（前左四）完成簽約。（元大銀行提/提供）
元大銀行統籌主辦欣新網8億聯貸案，由銀行團與欣新網董事長陳德仁（前左四）完成簽約。（元大銀行提/提供）

元大金控 聯貸案

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