新新併內戰 林伯翰致千字文與新光金股東

新新併股東臨時會倒數九天，兩大國際投票建議機構ISS及GL均發布建議「贊成」的報告。對此，反對派大股東林伯翰30日再發千字文予新光金（2888）股東，強調ISS發布的投票建議報告中，已承認新光金的15位董事中有7位與台新金（2887）有關聯；正如ISS所指出的這些關聯「很可能會成為任何潛在競標者的阻礙」，減少了公平且具競爭力合併程序的機會。

林伯翰聲明全文如下：

2024年9月30日針對此次新光金臨股會ISS發布的投票建議報告中，已承認新光金的15位董事中，有7位與台新金有關聯。這些與台新金有關聯的董事，代表在新光金董事會存在嚴重的利益衝突。正如ISS所指出的，這些關聯「很可能會成為任何潛在競標者的阻礙」，減少了公平且具競爭力的合併程序的機會。

我想提醒大家關於這些關聯的具體細節：

1.四位董事—吳東明、洪士琪、林敦仁和魏寶生—由新柏股份有限公司提名，而該公司與台新有密切聯繫。實際上，台新金控吳東亮的董事長與這些提名有直接關聯。新勝股份有限公司獨資成立新柏股份有限公司。吳東亮是由嘉浩股份有限公司指派擔任台新金的董事長，而他的配偶彭雪芬則由嘉浩股份有限公司指派擔任新勝股份有限公司的董事長。在2023年新勝股份有限公司的股東大會上，有錄音指出吳東亮親自承認他指派了這四位董事，這段錄音目前正在接受檢調的調查。

2.除了這四位董事，還有三位董事與台新金控有密切關聯：

●陳淮舟曾擔任台新國際商業銀行的總經理和副董事長，也曾擔任台新金控總經理。他還代表台新金控擔任過彰化銀行的董事長、總經理和董事。

●林詩梅在2020年彰化銀行董行事會改選中，作為台新金控的代表參加了改選，顯示出她與台新的長期關係。

●陳彥希曾在台新金與財政部之間的彰化銀行經營權訴訟中擔任台新金的委任律師。

顯然，這些董事的參與及其與台新金的緊密聯繫，已在新光金董事會中造成了重大的利益衝突。這讓人對合併是否真正符合新光金及其股東的最佳利益產生了嚴重疑慮。

Glass Lewis在 2023年的董事會選舉中也提出了類似的擔憂。在其投票建議報告中，Glass Lewis強調當時改革派似乎與台新金有密切聯繫，且台新金與改革派明確表現出台新與新光合併的意圖。Glass Lewis還指出，儘管台新並非改革派的直接成員，但因台新金和新柏股份有限公司董事長之間的家庭關係，雙方顯然存在聯繫。

鑑於此，我懇請各位股東審慎思考當前的合併提案，並考慮董事會內部存在的重大利益衝突。一個公平、透明且具競爭的程序對於最大化股東價值至關重要。台新金相關的董事占據新光金的董事會，再加上他們對合併的明確意圖，讓人質疑這一決策是否真的符合所有股東的利益。

事實很明顯：這裡存在嚴重的公司治理問題，現有的合併提案並不符合新光金或其股東的最佳利益。我強烈建議大家投票反對此合併提案，並推動一個能確保透明性、公平性和股東價值最大化的程序。