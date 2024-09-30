央行透露不為人知的小秘密 台灣的黃金存摺之父是「他」

中央銀行30日在粉絲專頁上發布貼文指出，在台灣，早年的黃金是不能自由買賣的，後來黃金才商品化，並進一步演進成現在以黃金存摺來交易黃金的方法，免去了老百姓想破頭將黃金藏在家中隱密地方的不便；而央行前總裁彭淮南在擔任中央信託局（2007年併入台灣銀行）理事主席時，首創黃金存摺，堪稱是國內的「黃金存摺之父」。

央行指出，近來，受到以Fed為首的全球央行可能進一步降息、中東地緣政治持續緊張，加以美國總統大選在即帶來的不確定性之影響，黃金價格一路高漲。今年以來金價漲幅已超過27%，可望創下2010年來的最大漲幅；台灣銀行的黃金存摺則於今年9月26日創下每公克2,741元新高價。

央行表示，在台灣，早年黃金進口是政府特權，民眾甚至不得自由買賣黃金。1980年修正法令，黃金條塊進口不再受限制，但一般人仍不能出口或買賣。1985年，行政院經濟革新委員會（以下簡稱經革會）金融組提出「國內黃金市場之檢討」研究報告，建議開放黃金自由買賣。此份研究報告，據瞭解是由當時擔任央行經研處副處長的前總裁彭淮南所撰擬，經革會金融組的召集人則是央行前總裁梁國樹（時任彰化銀行董事長）。1986年5月2日，立法院通過「管理外匯條例修正案」，將黃金、白銀排除於外匯的範圍外，確立黃金只是一昂貴的商品，而不再具有貨幣的功能。

至於黃金存摺，則是出自彭淮南的構想。1990年11月16日，當時擔任央行外匯局長的彭淮南，在台北舉行的第14屆中美工商界聯合會議中，以「台北外匯市場之過去與未來」為題發表演說，提出建立黃金市場的構想。他指出，大多數的黃金都鎖在民眾家中的保險箱內，為使全體國民有更多的投資管道，消化過多的儲蓄，財金當局應允許若干金融機構發行黃金憑證，以便投資人進行黃金交易；同時，國內所存鉅額黃金，亦可成為具有流動性的金融資產。1991年6月23日，央行與財政部共同召開的第3次全國金融會議，央行建議開放黃金出口、准許發行100%實金的黃金存單、設立黃金鑑別機構、籌建有組織的黃金市場。

1995年1月，央行與財政部決議，准許銀行開辦「黃金存摺」，推出無實體黃金交易業務；並允許銀行辦理24小時黃金交易，和國際市場連線。當時擔任央行副總裁的彭淮南指出，近期內民眾就可採「記帳」方式在國內外買賣黃金，不但能提高黃金儲蓄流動性，價格也可較便宜。1995年4月27日，央行、財政部及中央信託局決定成立黃金市場研究小組，以活絡黃金市場。

1997年4月，為拋磚引玉，由央行副總裁轉任中央信託局理事主席的彭淮南，首開序號000001黃金存摺，是國內第一本黃金存摺，因此彭前總裁堪稱是國內的「黃金存摺之父」。他為了「共襄盛舉」，開戶時買了10公克，惟多年來沒有再買賣過。

黃金存摺業務開辦後，國內黃金交易業務蓬勃發展，目前已有台灣銀行、華南銀行、玉山銀行、第一銀行、合作金庫（5880）等25家銀行，開辦黃金存摺業務。根據國內近十年銀行辦理黃金存摺業務量統計情形，新冠肺炎（COVID-19）疫情剛爆發的2020年，民間交易熱絡，民眾合計申購高達4萬7,088千公克，贖回5萬1,976千公克，淨贖回4,888千公克，為歷年最高水準。今年1~6月，拜黃金行情看漲所賜，民眾申購高達8,909千公克，贖回7,594千公克，淨申購1,315千公克。