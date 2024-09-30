全台首波！玉山銀行推出 ATM 跨行無卡提款 QR Code 服務

玉山銀行持續推動數位發展並持續多元ATM（自動櫃員機）功能，本次與財金公司合作，成為全國首波推出「ATM跨行無卡提款QR Code」功能之銀行業者，除提供台、外幣及跨行無卡提款外，本次新增的QR Code掃描功能，可取代輸入金融機構代號、取款序號、金額等三項手動作業。顧客透過玉山銀行行動APP完成台幣預約提款，至玉山ATM以手機掃描ATM螢幕上顯示的QR Code，或出示手機行動網銀App顯示的QR Code進行掃描，即可便捷完成不受時間、空間場域限制的取款服務。

在推動金融平權與友善服務面向，玉山銀行針對65歲以上的高齡顧客，於玉山ATM單筆提領達5萬元者，即發送簡訊提醒通知。系統提供多國語言介面包含中文、英文、印尼文、越南文及泰文等，便利新住民、移工及外籍人士使用玉山ATM。近期也偕同台北市視障者家長協會，邀請視障朋友們實地測試玉山ATM視障功能服務，包含存款、提款、轉帳、密碼變更及餘額查詢，確保視障朋友的實際需求得到滿足，打造有溫度的金融服務。

此外，玉山致力打造ESG永續發展環境，玉山ATM於2022年12月及2023年3月分別通過ISO14067碳足跡及PAS 2060碳中和之國際雙認證，並於2024年7月再取得環保署產品碳足跡標籤，成為國內首家ATM服務獲得此認證之金融機構。同時開發ATM多項功能來降低碳排放量，包括推出外幣無卡提款、金融卡開卡、網銀密碼解鎖等自助功能，以減少臨櫃紙本表單耗用，並降低整體碳排放量，為地球盡一份心力。

玉山表示，矢志成為企業永續靠山與顧客最佳永續夥伴，以顧客旅程為核心，不斷優化並推出多項創新和多元的功能，為顧客創造更美好的金融體驗。未來，將持續落實普惠金融，關注不同族群的顧客需求，結合金融本業的力量，提供顧客更完整的服務。