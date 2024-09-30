山陀兒颱風來勢洶洶 多家產險公告暫停受理旅遊不便險

為降低颱風來襲發生的理賠爭議，國泰產險在官網公告表示，因颱風因素，暫停受理10/1~10/3生效之海外旅遊不便險方案；此外，包含明台產險、旺旺友聯產險等也表示，因應山陀兒颱風將襲，暫不提供國、內外旅遊險服務。

「山陀兒」颱風來勢洶洶，中國信託金融控股公司子公司台灣人壽暨中國信託產物保險公司（簡稱「中信產險」）提醒民眾做好防颱措施，注意安全避免不必要的外出，台灣人壽與中信產險同步成立緊急應變小組，即時啟動各項關懷服務及快速理賠。

因應颱風可能帶來強風暴雨災損，台灣人壽啟動受災保戶「快速理賠服務及預付醫療保險金｣、「續期保費緩繳三個月」、「保單借款利息展延六個月」、「補發保單工本費優惠」及「展延房屋貸款本金及利息一年」；中信產險則成立「颱風災損服務中心」，啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務。

颱風期間服務不打烊，台灣人壽第一線客戶服務人員維持正常服務，亦會密切注意颱風動態，加強各地服務通報機制，主動查詢比對受災保戶及關懷聯繫，若颱風災害符合保單理賠條件之傷亡保戶，即啟動快速理賠服務及預付醫療保險金，所需文件後補即可，而身故件及失蹤件也將從寬認定。

台灣人壽保戶可至全臺各地7-ELEVEN的ibon使用「便利賠」，或台灣人壽官網「龍e賠」線上服務申請，全年無休不受時間及空間限制，只要依系統操作隨時均可上傳資料申請理賠，再將正本寄回台灣人壽總公司即可完成申請。