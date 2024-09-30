土銀限量發行 JCB 王齊麟卡 國內1.5%、國外2.5%現金回饋

王齊麟專屬卡來了！土地銀行即日起攜手JCB國際組織發行土地銀行公益運動卡，首年目標發行2萬張，卡面包含普通版「Do Do運動卡」及限量版的王齊麟「羽麟閃耀卡」，刷卡消費最高享國內1.5%、國外2.5%現金回饋。

為慶祝麟洋配完成羽球男雙二連霸，土地銀行結合JCB發行公益運動卡，不僅使用環保材質製作，且每筆消費皆提撥0.2%金額至運動推廣專戶，讓土地銀行客戶一同力挺ESG及台灣體育發展。

土地銀行JCB公益運動卡分為活潑可愛版的Do Do運動卡、限量版王齊麟卡面之羽麟閃耀卡，但土地銀行也提醒，羽麟閃耀卡採限時發行，申辦期限至今年12月31日止，請務必及早申請，以免向隅。

在回饋方面，土地銀行JCB公益運動卡新戶享首刷滿額禮（新台幣300元刷卡金），且國內一般消費享1%、國外消費享2%現金回饋無上限，若申請電子帳單並綁定土地銀行數位存款帳戶扣款，自即日起至2025年2月28日前再加碼回饋0.5%（每月加碼回饋上限為新台幣300元），換言之，該卡最高可適用國內1.5%、國外2.5%回饋優惠。

同時，土地銀行JCB公益運動卡結合百貨購物、機場接送、五星饗宴、網購平臺購物優惠活動及JCB國際機場貴賓室使用等服務，若選擇該卡作為一卡通聯名卡，搭乘大眾運輸可獲自動加值金額20%刷卡金（每卡最高回饋新台幣200元）及綠點兩倍送優惠。

土地銀行依循國家體育政策培訓羽、網球國手，成立羽球隊迄今已48年，之後成立女子網球隊，隊史約27年，土地銀行也設置生涯輔導照顧制度，矢志成為球員最堅實的後盾，當選手規劃退役，可依循一年期訓練接軌銀行業務。經過數十年如一日的耕耘，土地銀行已連續15年獲教育部頒發體育推手獎贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」等三大獎項。

土地銀行不僅厚植體育產業落實社會責任，更運用個人金融單一服務平臺提供金融商品、試算、線上申辦貸款（信用卡）及額度變更等功能，透過數位化措施減少紙張用量，落實ESG永續低碳目標，另提供「土銀行動Pay」、「臺灣Pay」優惠回饋，力求建構土地銀行、客戶、社會及環境永續共榮的生態圈。