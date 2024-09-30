快訊

台積電領跌重挫43元 台股殺尾盤下跌598點收22,224點

《國定殺戮日》成真？川普提「超暴力24小時」不受法律制裁打擊犯罪

50歲金城武神隱7年 日媒爆開價2億賣沖繩老家豪宅

金管會准了！專業投資人可複委託買比特幣 ETF

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會宣布，開放國人可透過券商複委託投資海外比特幣ETF。路透
金管會宣布，開放國人可透過券商複委託投資海外比特幣ETF。路透

金管會30日宣布，開放國人可透過券商複委託投資海外比特幣ETF，但以「專業投資人」為限，並在初次買進前需簽妥風險預告書。

所謂專業投資人包括專業機構投資人、高淨值投資法人、高資產客戶、屬於專業投資人的法人或基金、及屬於專業投資人自然人（財力3,000萬元以上）等五大類。

美國證管會是在今年1月10日核准多檔直接投資比特幣的ETF在美國上市，成為加密貨幣重大里程碑，引發比特幣飆漲，也引發國人是否可透過券商複委託投資海外ETF的討論。

金管會主委彭金隆在5月就任後曾說，金管會已研擬放行的可能性，並會先以專業投資人先行，今天則正式宣布定案放行。

金管會提出開放五大配套，一、投資人限制。考量虛擬資產性質複雜且價格波動劇烈，虛擬資產ETF投資風險較高，證券商受託買賣外國虛擬資產ETF委託人以專業投資人為限。

二、券商需強化了解客戶程序，證券商應建立適當的虛擬資產ETF商品適合度制度並報經董事會通過，並在委託人初次買進前，評估委託人具備虛擬資產暨相關商品投資專業知識及具備一定投資經驗，以瞭解客戶委託買賣該商品適配性。

三、簽具風險預告書：除委託人為專業機構投資人外，委託人應於初次買進前簽具風險預告書，證券商始得接受其委託。

四、提供商品資訊：除委託人為專業機構投資人外，證券商應於委託人初次買進前提供虛擬資產ETF相關商品資訊。

五、定期教育訓練：證券商應定期對業務人員辦理虛擬資產暨相關商品教育訓練，以利業務人員充分瞭解該商品。

ETF 證券商

延伸閱讀

專業投資人複委託投資外國比特幣ETF 金管會5條件放行

財富管理論壇10月8日登場 張錫：富豪看好 AI 革命技術

是否核准中信金公開收購 銀行局副局長提出三點聲明

金管會主委彭金隆擬設金融特區 發揮地方特色

相關新聞

獨／美國降息效應 全球人壽開第一槍 下架高人氣美元利變保單

又有高人氣的利變美元終身壽險保單下架。據指出，全球人壽已經在上周發文給所有的銷售通路，旗下全球人壽美代緻富利率變動型美元...

土銀限量發行 JCB 王齊麟卡 國內1.5%、國外2.5%現金回饋

王齊麟專屬卡來了！土地銀行即日起攜手JCB國際組織發行土地銀行公益運動卡，首年目標發行2萬張，卡面包含普通版「Do Do...

金管會准了！專業投資人可複委託買比特幣 ETF

金管會30日宣布，開放國人可透過券商複委託投資海外比特幣ETF，但以「專業投資人」為限，並在初次買進前需簽妥風險預告書。

台新銀行攜手財金公司 推無卡提款QR Code晉級版

台新銀行今日宣布，將攜手財金公司推出ATM 無卡跨提免序號的QR Code無卡提款進階版的服務，即使非台新銀行的客戶也能...

台北大巨蛋引爆演唱會商機 靠旅綜險保障追星之旅

台北大巨蛋現已合法通過可供非體育賽事使用，消息一出，眾星接力「攻蛋」，除最早於10月舉行的國慶晚會，藝人周杰倫、張惠妹也...

金融友善再升級 泰安產險推多國語言翻譯服務

泰安產物保險公司長期致力打造金融友善環境，建構多元溝通管道，除了延續先前導入的「手語翻譯服務、電子保單QR Code全語...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。