金管會准了！專業投資人可複委託買比特幣 ETF

金管會30日宣布，開放國人可透過券商複委託投資海外比特幣ETF，但以「專業投資人」為限，並在初次買進前需簽妥風險預告書。

所謂專業投資人包括專業機構投資人、高淨值投資法人、高資產客戶、屬於專業投資人的法人或基金、及屬於專業投資人自然人（財力3,000萬元以上）等五大類。

美國證管會是在今年1月10日核准多檔直接投資比特幣的ETF在美國上市，成為加密貨幣重大里程碑，引發比特幣飆漲，也引發國人是否可透過券商複委託投資海外ETF的討論。

金管會主委彭金隆在5月就任後曾說，金管會已研擬放行的可能性，並會先以專業投資人先行，今天則正式宣布定案放行。

金管會提出開放五大配套，一、投資人限制。考量虛擬資產性質複雜且價格波動劇烈，虛擬資產ETF投資風險較高，證券商受託買賣外國虛擬資產ETF委託人以專業投資人為限。

二、券商需強化了解客戶程序，證券商應建立適當的虛擬資產ETF商品適合度制度並報經董事會通過，並在委託人初次買進前，評估委託人具備虛擬資產暨相關商品投資專業知識及具備一定投資經驗，以瞭解客戶委託買賣該商品適配性。

三、簽具風險預告書：除委託人為專業機構投資人外，委託人應於初次買進前簽具風險預告書，證券商始得接受其委託。

四、提供商品資訊：除委託人為專業機構投資人外，證券商應於委託人初次買進前提供虛擬資產ETF相關商品資訊。

五、定期教育訓練：證券商應定期對業務人員辦理虛擬資產暨相關商品教育訓練，以利業務人員充分瞭解該商品。