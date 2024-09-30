證交所推出全新永續發展專區 增進與利害關係人之溝通

臺灣證交所持續響應國際永續發展趨勢，已發布中英文版2023年度永續報告書，並推出全新改版的永續發展專區，以更活潑多元方式設計並呈現永續報告書內容，展現證交所在永續發展領域的成果，增進與利害關係人的溝通。

證交所除了重視自身的環境、社會與治理(ESG)責任，並同時身負促進市場ESG發展之責，這次報告書首度以「實踐永續責任」及「構建永續市場」為兩大策略主軸，對內落實碳管理、資訊安全及員工培育等永續責任，對外推動證券市場之永續資訊揭露、創新制度、商品及拓展國際合作，在永續發展各面向發揮正向影響力。

為期使用者能快速聚焦於重要資訊，證交所官網永續發展專區進行全新改版（網址為https://www.twse.com.tw/CSR/zh/index.html），於首頁摘錄報告書重點，透過質化與量化並重的圖文說明，使利害關係人能一目了然證交所的永續策略與年度執行成效，並利用互動式網頁與圖表數據變化，讓使用者更有感證交所在綠色營運、社會共融、誠信治理三大面向的發展成果。

2023年度報告書內容涵蓋證交所及子公司，包括臺灣集中保管結算所股份有限公司、臺灣網路認證股份有限公司、臺灣指數股份有限公司、臺灣碳權交易所股份有限公司，及基富通證券股份有限公司為報導範圍；依循全球永續性標準理事會發布之 GRI 準則 2021 年版、SASB針對證券交易所的揭露標準，及氣候相關財務揭露（TCFD）、國際財務報導準則第S2 號（IFRSS2）架構進行揭露。中英文版報告書已發布於證交所官網（中文版網址為https://www.twse.com.tw/CSR/zh/download.html，英文版網址為

https://www.twse.com.tw/CSR/en/download.html）。

證交所將秉持ESG的核心價值，持續推動企業永續發展、營造健全的ESG生態系，與各方利害關係人共同攜手合作，提升臺灣的永續競爭力，共創永續未來。