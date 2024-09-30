快訊

台積電領跌重挫43元 台股殺尾盤下跌598點收22,224點

《國定殺戮日》成真？川普提「超暴力24小時」不受法律制裁打擊犯罪

50歲金城武神隱7年 日媒爆開價2億賣沖繩老家豪宅

證交所推出全新永續發展專區 增進與利害關係人之溝通

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證交所持續響應國際永續發展趨勢，已發布中英文版2023年度永續報告書，並推出全新改版的永續發展專區，以更活潑多元方式設計並呈現永續報告書內容，展現證交所在永續發展領域的成果，增進與利害關係人的溝通。

證交所除了重視自身的環境、社會與治理(ESG)責任，並同時身負促進市場ESG發展之責，這次報告書首度以「實踐永續責任」及「構建永續市場」為兩大策略主軸，對內落實碳管理、資訊安全及員工培育等永續責任，對外推動證券市場之永續資訊揭露、創新制度、商品及拓展國際合作，在永續發展各面向發揮正向影響力。

為期使用者能快速聚焦於重要資訊，證交所官網永續發展專區進行全新改版（網址為https://www.twse.com.tw/CSR/zh/index.html），於首頁摘錄報告書重點，透過質化與量化並重的圖文說明，使利害關係人能一目了然證交所的永續策略與年度執行成效，並利用互動式網頁與圖表數據變化，讓使用者更有感證交所在綠色營運、社會共融、誠信治理三大面向的發展成果。

2023年度報告書內容涵蓋證交所及子公司，包括臺灣集中保管結算所股份有限公司、臺灣網路認證股份有限公司、臺灣指數股份有限公司、臺灣碳權交易所股份有限公司，及基富通證券股份有限公司為報導範圍；依循全球永續性標準理事會發布之 GRI 準則 2021 年版、SASB針對證券交易所的揭露標準，及氣候相關財務揭露（TCFD）、國際財務報導準則第S2 號（IFRSS2）架構進行揭露。中英文版報告書已發布於證交所官網（中文版網址為https://www.twse.com.tw/CSR/zh/download.html，英文版網址為

https://www.twse.com.tw/CSR/en/download.html）。

證交所將秉持ESG的核心價值，持續推動企業永續發展、營造健全的ESG生態系，與各方利害關係人共同攜手合作，提升臺灣的永續競爭力，共創永續未來。

ESG

延伸閱讀

畜禽產品展售買氣熱 周春米：輔導業者創造ESG再生能源

凱基證券、期貨發布永續報告書 五大策略落實永續成果

5D反詐行動 「五不」護身

永鴻生技IPO 證交所上市審議會25日審查

相關新聞

獨／美國降息效應 全球人壽開第一槍 下架高人氣美元利變保單

又有高人氣的利變美元終身壽險保單下架。據指出，全球人壽已經在上周發文給所有的銷售通路，旗下全球人壽美代緻富利率變動型美元...

土銀限量發行 JCB 王齊麟卡 國內1.5%、國外2.5%現金回饋

王齊麟專屬卡來了！土地銀行即日起攜手JCB國際組織發行土地銀行公益運動卡，首年目標發行2萬張，卡面包含普通版「Do Do...

金管會准了！專業投資人可複委託買比特幣 ETF

金管會30日宣布，開放國人可透過券商複委託投資海外比特幣ETF，但以「專業投資人」為限，並在初次買進前需簽妥風險預告書。

台新銀行攜手財金公司 推無卡提款QR Code晉級版

台新銀行今日宣布，將攜手財金公司推出ATM 無卡跨提免序號的QR Code無卡提款進階版的服務，即使非台新銀行的客戶也能...

台北大巨蛋引爆演唱會商機 靠旅綜險保障追星之旅

台北大巨蛋現已合法通過可供非體育賽事使用，消息一出，眾星接力「攻蛋」，除最早於10月舉行的國慶晚會，藝人周杰倫、張惠妹也...

金融友善再升級 泰安產險推多國語言翻譯服務

泰安產物保險公司長期致力打造金融友善環境，建構多元溝通管道，除了延續先前導入的「手語翻譯服務、電子保單QR Code全語...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。