助攻台灣資產管理發展 9家業者取得金管會政策優惠

為鼓勵業者擴大投入國內資產管理業務，金管會訂定「鼓勵投信躍進計畫」及「鼓勵境外基金深耕計畫」，金管會今天宣布4家投信及5家資產管理集團獲金管會認可，9家業者將可適用1年政策優惠措施。

金管會今天公布今年度躍進計畫及深耕計畫認可名單，分別為元大投信、復華投信、野村投信及第一金投信共4家投信，及摩根、貝萊德、富達、GoldmanSachs、富蘭克林共5家資產管理集團。

9家業者適用政策優惠期間均為1年，自今年10月1日至2025年9月30日止。

其中，元大投信可適用基本優惠措施及2項選擇優惠措施；復華投信及野村投信可適用基本優惠措施及1項選擇優惠措施；第一金投信可適用基本優惠措施。

4家投信共同適用的基本優惠措施是可申請募集不受現行相關投資有價證券種類、範圍及比率規定限制的投信基金，也可申請募集ETF連結基金，所投資投信事業已經理的ETF不以國內成分證券ETF為限。

選擇優惠措施方面，元大投信選擇放寬每次送審的投信基金檔數及送審的投資海外投信基金申報生效期間得由30個營業日縮短為12個營業日；復華投信及野村投信選擇適用送審的投資海外投信基金申報生效期間得由30個營業日縮短為12個營業日。

境外資產管理集團方面，取得認可的5家業者於台灣募集銷售的境外基金國內投資人投資比率上限均可放寬為7成，且可適用1項優惠措施，包括可於符合境外基金管理辦法範圍內引進新類型境外基金或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金，或依境外基金管理辦法規定申報境外基金募集及銷售案件。