快訊

台積電領跌重挫43元 台股殺尾盤下跌598點收22,224點

《國定殺戮日》成真？川普提「超暴力24小時」不受法律制裁打擊犯罪

50歲金城武神隱7年 日媒爆開價2億賣沖繩老家豪宅

助攻台灣資產管理發展 9家業者取得金管會政策優惠

中央社／ 台北30日電

為鼓勵業者擴大投入國內資產管理業務，金管會訂定「鼓勵投信躍進計畫」及「鼓勵境外基金深耕計畫」，金管會今天宣布4家投信及5家資產管理集團獲金管會認可，9家業者將可適用1年政策優惠措施。

金管會今天公布今年度躍進計畫及深耕計畫認可名單，分別為元大投信、復華投信、野村投信及第一金投信共4家投信，及摩根、貝萊德、富達、GoldmanSachs、富蘭克林共5家資產管理集團。

9家業者適用政策優惠期間均為1年，自今年10月1日至2025年9月30日止。

其中，元大投信可適用基本優惠措施及2項選擇優惠措施；復華投信及野村投信可適用基本優惠措施及1項選擇優惠措施；第一金投信可適用基本優惠措施。

4家投信共同適用的基本優惠措施是可申請募集不受現行相關投資有價證券種類、範圍及比率規定限制的投信基金，也可申請募集ETF連結基金，所投資投信事業已經理的ETF不以國內成分證券ETF為限。

選擇優惠措施方面，元大投信選擇放寬每次送審的投信基金檔數及送審的投資海外投信基金申報生效期間得由30個營業日縮短為12個營業日；復華投信及野村投信選擇適用送審的投資海外投信基金申報生效期間得由30個營業日縮短為12個營業日。

境外資產管理集團方面，取得認可的5家業者於台灣募集銷售的境外基金國內投資人投資比率上限均可放寬為7成，且可適用1項優惠措施，包括可於符合境外基金管理辦法範圍內引進新類型境外基金或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金，或依境外基金管理辦法規定申報境外基金募集及銷售案件。

延伸閱讀

金管會年度投信躍進計劃 元大等4業者過關

專業投資人複委託投資外國比特幣ETF 金管會5條件放行

金管會認可5外資資產管理公司 獲「深耕計畫」優惠

金融三業前八月盈餘創新高 銀行業貢獻近半數獲利

相關新聞

獨／美國降息效應 全球人壽開第一槍 下架高人氣美元利變保單

又有高人氣的利變美元終身壽險保單下架。據指出，全球人壽已經在上周發文給所有的銷售通路，旗下全球人壽美代緻富利率變動型美元...

土銀限量發行 JCB 王齊麟卡 國內1.5%、國外2.5%現金回饋

王齊麟專屬卡來了！土地銀行即日起攜手JCB國際組織發行土地銀行公益運動卡，首年目標發行2萬張，卡面包含普通版「Do Do...

金管會准了！專業投資人可複委託買比特幣 ETF

金管會30日宣布，開放國人可透過券商複委託投資海外比特幣ETF，但以「專業投資人」為限，並在初次買進前需簽妥風險預告書。

台新銀行攜手財金公司 推無卡提款QR Code晉級版

台新銀行今日宣布，將攜手財金公司推出ATM 無卡跨提免序號的QR Code無卡提款進階版的服務，即使非台新銀行的客戶也能...

台北大巨蛋引爆演唱會商機 靠旅綜險保障追星之旅

台北大巨蛋現已合法通過可供非體育賽事使用，消息一出，眾星接力「攻蛋」，除最早於10月舉行的國慶晚會，藝人周杰倫、張惠妹也...

金融友善再升級 泰安產險推多國語言翻譯服務

泰安產物保險公司長期致力打造金融友善環境，建構多元溝通管道，除了延續先前導入的「手語翻譯服務、電子保單QR Code全語...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。