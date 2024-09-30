台新銀行攜手財金公司 推無卡提款QR Code晉級版

台新銀行今日宣布，將攜手財金公司推出ATM 無卡跨提免序號的QR Code無卡提款進階版的服務，即使非台新銀行的客戶也能利用台新ATM 以「手機掃描ATM 螢幕上顯示的 QR Code」，或「出示手機行動網銀 APP 顯示的 QR Code 予 ATM掃描來完成提款。

台灣已邁入「行動裝置」時代，多數國人出門僅攜帶手機，而不帶錢包或提款卡，台新銀行表示，為因應民眾慣性的改變，台新銀行ATM率先於2016年4月推出行動銀行「序號無卡提款」服務，隔年再次優化功能，新增「QR Code 無卡提款」及他行客戶「序號無卡提款」服務，上述的服務可謂再晉級。

不過台新特別提醒，目前ATM 跨行無卡提款QR Code 功能，僅提供其開戶銀行APP有此服務首波提供該服務的民眾，這五家銀行包括中信、國泰、台新、玉山、元大銀行。

台新透過大數據分析，發現逾6成的客戶曾採用QR Code無卡提款，台新銀行表示，台新銀行無卡提款服務交易筆數年增率約25%，顯示民眾對這項服務接受度相當高，因此繼續升級相關的服務；此次掃描 QR Code 即可提款的服務範疇擴大，最大的意義在於讓他行的客戶也可透過台新ATM提領現金，期望提供民眾更便捷的金融服務。

「ATM 無卡提款 QR Code 功能」操作步驟簡單，台新銀行說明，客戶可使用台新行動銀行或以持有金融卡之開戶銀行 APP 首次開啟無卡提款功能後 ，再設定好提款金額和提款密碼，即可前往台新 ATM 存提款機，點選「無卡交易」→ 選 擇 「 提 款 」 → 於 螢 幕 上 點 擊 「 掃 描 手 機 QR Code 」 或 「 掃 描 ATM 螢 幕 QR Code」→輸入自設提款密碼→掃描後即可完成提款。實測發現，可於30秒內完成提款。

而因應海外旅行熱潮，國人對外幣現鈔提領的需求大增，台新銀行也於全台101家分行、全家便利商店、OK超商、楓康超市及臺鐵車站等地點，已提供近1千台台新外幣 ATM，提供美元、日圓、人民幣、歐元的外幣服務，24小時皆可輕鬆快速提存外幣。