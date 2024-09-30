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獨／美國降息效應 全球人壽開第一槍 下架高人氣美元利變保單
又有高人氣的利變美元終身壽險保單下架。據指出，全球人壽已經在上周發文給所有的銷售通路，旗下全球人壽美代緻富利率變動型美元終身壽險（定額給付型)(FJW），將在明日（10月1日）下架。
利變美元終身壽險商品不但在保經代通路，在銀行保險通路也非常熱銷。近一個多月來美元利變保單下架的不在少數，有些是為了改版，有些則是基於風險的考量，額度已滿就不再銷售。相關業者指出，全球人壽這檔即將在10月1號下架的商品就是因為太熱賣，公司基於風險控管的考量決定下架。
這張保單可躉繳、最多2年期繳，身故保障倍數高，由於短年繳、終身保，通路業者指出這是該商品熱賣的重要原因。
美國聯準會9月降息2碼（0.5個百分點），後面可能還會有一連串的降息，也使得保險業者的風險控管意識更強。保險業者表示，現在美元商品的變動很快，尤其是降息會使一些高利率的商品慢慢被置換下來，而先前透過躉繳方式買高利美元利變保單的客戶，藉此來發揮鎖利的功能，也是主要目的。
根據全球人壽對銷售通路的通知，今日為最後送件日和繳交保費授權日，如果是新契約的話，相關的要保文件必須要在10月3日下午5時30分之前送抵全球人壽，倘若是行動投保的話，最晚必須要在今天晚上11時59分之前完成投保和送件成功。
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