快訊

美對台史上最大筆軍援！白宮宣布 拜登批准對台軍援5.67億美元

總預算卡關…卓韓咖啡會後 朝野將再餐敘能化解僵局？

幼兒三天兩頭停課逼家長離職有薪彈性假能救少子化？

台北大巨蛋引爆演唱會商機 靠旅綜險保障追星之旅

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
周杰倫12月將在台北大巨蛋開唱。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫12月將在台北大巨蛋開唱。圖／杰威爾音樂提供

台北大巨蛋現已合法通過可供非體育賽事使用，消息一出，眾星接力「攻蛋」，除最早於10月舉行的國慶晚會，藝人周杰倫、張惠妹也將在12月舉辦個人演唱會，演唱會商機效益有望再創新高。去年台北小巨蛋演唱會實際票房收入約18.5億元，今大巨蛋可容納人數約為小巨蛋的2.6倍，一併帶動周遭店家效益可期。面對龐大人流車流，疏散時的安全維護極其重要，兆豐保險建議可在行前投保國內旅行綜合保險，保障追星安全。

兆豐保險表示，行前投保國內旅行平安保險，意外身故/喪葬費用或失能保險金（AD&D）理賠最高可達1000萬元，另外可再選購旅行不便險，加大保障範圍。

假設被保險人於保險期間以乘客身分搭乘之陸上公共交通工具發生機械故障或交通意外事故而停駛四小時以上，或駕駛或乘坐之汽車因發生機械故障或交通意外事故致無法繼續行駛且經道路救援服務拖吊；在用餐發生食物中毒（最高一次）經合格醫師診斷並出具診斷證明書者，抑或因人潮眾多導致手機被竊等狀況皆有理賠；此外，若是選擇租汽機車出遊，也可再加購租借汽車責任保險、租用機車責任保險，旅行期間內駕駛人第三人責任險也涵蓋在承保範圍。

兆豐保險表示，僅需在出發前1小時完成投保即可，不到仟元的保費為追星之旅更添一分保障。現在透過網路線上投保國內旅行綜合保險專案，還可享有保費折扣優惠；即日起到今年12月31日止，選用電子保單不僅方便保存、查閱，還有機會抽中3萬元的遠東SOGO百貨即享禮券。

保險金 兆豐 演唱會

延伸閱讀

菜好貴！菜價衝4年新高 蔣萬安指示啟動穩定菜價措施

大改款Santa Fe預告10月底發表！Hyundai攜手統一獅首登台北大巨蛋

台北大巨蛋國慶晚會5000席中午起搶票 須填個資、不得轉讓

K-POP天團SEVENTEEN演唱會電影《SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN》點燃克拉熱情

相關新聞

獨／美國降息效應 全球人壽開第一槍 下架高人氣美元利變保單

又有高人氣的利變美元終身壽險保單下架。據指出，全球人壽已經在上周發文給所有的銷售通路，旗下全球人壽美代緻富利率變動型美元...

台北大巨蛋引爆演唱會商機 靠旅綜險保障追星之旅

台北大巨蛋現已合法通過可供非體育賽事使用，消息一出，眾星接力「攻蛋」，除最早於10月舉行的國慶晚會，藝人周杰倫、張惠妹也...

金融友善再升級 泰安產險推多國語言翻譯服務

泰安產物保險公司長期致力打造金融友善環境，建構多元溝通管道，除了延續先前導入的「手語翻譯服務、電子保單QR Code全語...

金管會年度投信躍進計劃 元大等4業者過關

金管會今日宣布，今年度已確定元大投信、復華投信、野村投信及第一金投信4家投信通過「鼓勵投信躍進計畫」並取得優惠。

金管會認可5外資資產管理公司 獲「深耕計畫」優惠

金管會今日宣布，今年度認可摩根、貝萊德、富達、Goldman Sachs及富蘭克林等5家資產管理集團符合「鼓勵境外基金深...

不只 ISS 和 GL！ 加州教師退休基金、瑞典 AP2 均贊成新新併

新光金控（2888）與台新金控（2887）合併案雙方召開股東臨時會在即，繼9月26日ISS（Institutional ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。