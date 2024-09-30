台北大巨蛋引爆演唱會商機 靠旅綜險保障追星之旅

台北大巨蛋現已合法通過可供非體育賽事使用，消息一出，眾星接力「攻蛋」，除最早於10月舉行的國慶晚會，藝人周杰倫、張惠妹也將在12月舉辦個人演唱會，演唱會商機效益有望再創新高。去年台北小巨蛋演唱會實際票房收入約18.5億元，今大巨蛋可容納人數約為小巨蛋的2.6倍，一併帶動周遭店家效益可期。面對龐大人流車流，疏散時的安全維護極其重要，兆豐保險建議可在行前投保國內旅行綜合保險，保障追星安全。

兆豐保險表示，行前投保國內旅行平安保險，意外身故/喪葬費用或失能保險金（AD&D）理賠最高可達1000萬元，另外可再選購旅行不便險，加大保障範圍。

假設被保險人於保險期間以乘客身分搭乘之陸上公共交通工具發生機械故障或交通意外事故而停駛四小時以上，或駕駛或乘坐之汽車因發生機械故障或交通意外事故致無法繼續行駛且經道路救援服務拖吊；在用餐發生食物中毒（最高一次）經合格醫師診斷並出具診斷證明書者，抑或因人潮眾多導致手機被竊等狀況皆有理賠；此外，若是選擇租汽機車出遊，也可再加購租借汽車責任保險、租用機車責任保險，旅行期間內駕駛人第三人責任險也涵蓋在承保範圍。

兆豐保險表示，僅需在出發前1小時完成投保即可，不到仟元的保費為追星之旅更添一分保障。現在透過網路線上投保國內旅行綜合保險專案，還可享有保費折扣優惠；即日起到今年12月31日止，選用電子保單不僅方便保存、查閱，還有機會抽中3萬元的遠東SOGO百貨即享禮券。