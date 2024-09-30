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金融友善再升級 泰安產險推多國語言翻譯服務

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
泰安產險於全台服務據點推出「多國語言翻譯服務」，讓新住民客戶備感安心。泰安產險／提供
泰安產險於全台服務據點推出「多國語言翻譯服務」，讓新住民客戶備感安心。泰安產險／提供

泰安產物保險公司長期致力打造金融友善環境，建構多元溝通管道，除了延續先前導入的「手語翻譯服務、電子保單QR Code全語音朗讀功能」之外，特別於30日接軌國際翻譯日，與社團法人台灣新住民家庭成長協會攜手合作推出「多國語言翻譯服務」，讓新住民消費者藉由熟悉的母語充分瞭解保險商品，從而減少因語言溝通而產生保險資訊落差，確保每一位客戶都能獲得平等的保險權益，暖心服務再升級。

因應在臺灣的新住民人數日趨成長，泰安產險於遍布全台的各服務中心據點推出「多國語言翻譯服務」，方便新住民客戶能以母語表達自身保險需求，也能藉由本項服務清楚瞭解保險商品資訊，多國語言翻譯目前已推出涵蓋越南語、印尼語、泰語、馬來語、菲律賓語、緬甸語、日語、英語、韓語等九種語言，客戶可經由撥打泰安產險24小時客服專線0800-012-080、加入官方LINE或官網E-MAIL信箱等多元管道進行預約。

無論是商品諮詢、保費繳納、理賠申請等各項業務，皆能透過專人即時翻譯協助溝通，讓新住民客戶更加安心有保障。泰安產物保險公司秉持「安心、熱情、創新」真誠服務的理念，持續提升擴大金融友善服務範圍，透過客戶滿意度調查，將消費者權益視為業務推動的重要關鍵指標，不斷精進各項服務環節，以具體行動實踐「以客為尊」的待客之道。自金管會舉辦「公平待客原則評核」六年以來，113年再度蟬聯榮獲「公平待客原則評核前25%」，是少數四度獲頒此殊榮的產險公司。

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