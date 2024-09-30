快訊

美對台史上最大筆軍援！白宮宣布 拜登批准對台軍援5.67億美元

總預算卡關…卓韓咖啡會後 朝野將再餐敘能化解僵局？

幼兒三天兩頭停課逼家長離職有薪彈性假能救少子化？

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會年度投信躍進計劃 元大等4業者過關

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會宣布，今年度已確定元大投信、復華投信、野村投信及第一金投信4家投信通過「鼓勵投信躍進計畫」並取得優惠。圖／本報資料照片
金管會宣布，今年度已確定元大投信、復華投信、野村投信及第一金投信4家投信通過「鼓勵投信躍進計畫」並取得優惠。圖／本報資料照片

金管會今日宣布，今年度已確定元大投信、復華投信、野村投信及第一金投信4家投信通過「鼓勵投信躍進計畫」並取得優惠。

金管會為提升國內資產管理人才與技術，擴大資產管理規模並朝向國際化發展，發布「鼓勵投信躍進計畫」，投信業者符合躍進計畫一定條件者，得適用各項優惠措施，本年度金管會認可元大、復華、野村及第一金等4家投信事業。

4家投信事業均適用基本優惠措施，即得申請募集不受現行相關投資有價證券種類、範圍及比率規定限制之投信基金，以及得申請募集ETF連結基金，所投資投信事業已經理的ETF，不以國內成分證券ETF為限。

金管會也指出，元大投信選擇放寬每次送審投信基金檔數，及送審之投資海外投信基金申報生效期間得由30個營業日縮短為12個營業日；復華投信及野村投信選擇適用送審之投資海外的投信基金，申報生效期間得由30個營業日縮短為12個營業日。前開優惠措施有效期間為1年，自113年10月1日至114年9月30日止。

上述4家投信事業均符合無重大違規情事、財務健全及內控無重大缺失之「基本必要條件」及面向一「投研能力」，面向二「國際布局」有元大投信、復華投信及野村投信符合相關指標，面向三「人才培育」則有元大投信、復華投信及第一金投信符合相關指標。

另元大投信、野村投信及第一金投信符合「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」，包括：元大投信自願於永續報告書揭露範疇三，且已於112年11月上線使用集保結算所建置之「境內基金集中清算平台」；野村投信及第一金投信分別已於112年11月及112年12月上線使用集保結算所建置的「境內基金集中清算平台」。

金管會也期勉國內投信事業持續強化自行投資研究能力、開拓發展國際性業務、積極培育資產管理人才，鼓勵中小型投信事業逐步成長、提升事業競爭力，並鼓勵投信事業提升盡職治理揭露及表現，於投資流程中落實ESG考量並積極辦理永續發展相關事項，促使被投資企業永續發展，以期能共同深化我國永續發展並邁向淨零轉型的目標。

延伸閱讀

專業投資人複委託投資外國比特幣ETF 金管會5條件放行

金融三業前八月盈餘創新高 銀行業貢獻近半數獲利

國策顧問遭控用人頭非法借貸 金管會：金檢報告正在處理

「新新併」股東會召開倒數…新光金兩派股東鬧內鬨 金管會說話了

相關新聞

獨／美國降息效應 全球人壽開第一槍 下架高人氣美元利變保單

又有高人氣的利變美元終身壽險保單下架。據指出，全球人壽已經在上周發文給所有的銷售通路，旗下全球人壽美代緻富利率變動型美元...

台北大巨蛋引爆演唱會商機 靠旅綜險保障追星之旅

台北大巨蛋現已合法通過可供非體育賽事使用，消息一出，眾星接力「攻蛋」，除最早於10月舉行的國慶晚會，藝人周杰倫、張惠妹也...

金融友善再升級 泰安產險推多國語言翻譯服務

泰安產物保險公司長期致力打造金融友善環境，建構多元溝通管道，除了延續先前導入的「手語翻譯服務、電子保單QR Code全語...

金管會年度投信躍進計劃 元大等4業者過關

金管會今日宣布，今年度已確定元大投信、復華投信、野村投信及第一金投信4家投信通過「鼓勵投信躍進計畫」並取得優惠。

金管會認可5外資資產管理公司 獲「深耕計畫」優惠

金管會今日宣布，今年度認可摩根、貝萊德、富達、Goldman Sachs及富蘭克林等5家資產管理集團符合「鼓勵境外基金深...

不只 ISS 和 GL！ 加州教師退休基金、瑞典 AP2 均贊成新新併

新光金控（2888）與台新金控（2887）合併案雙方召開股東臨時會在即，繼9月26日ISS（Institutional ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。