金管會年度投信躍進計劃 元大等4業者過關

金管會今日宣布，今年度已確定元大投信、復華投信、野村投信及第一金投信4家投信通過「鼓勵投信躍進計畫」並取得優惠。

金管會為提升國內資產管理人才與技術，擴大資產管理規模並朝向國際化發展，發布「鼓勵投信躍進計畫」，投信業者符合躍進計畫一定條件者，得適用各項優惠措施，本年度金管會認可元大、復華、野村及第一金等4家投信事業。

4家投信事業均適用基本優惠措施，即得申請募集不受現行相關投資有價證券種類、範圍及比率規定限制之投信基金，以及得申請募集ETF連結基金，所投資投信事業已經理的ETF，不以國內成分證券ETF為限。

金管會也指出，元大投信選擇放寬每次送審投信基金檔數，及送審之投資海外投信基金申報生效期間得由30個營業日縮短為12個營業日；復華投信及野村投信選擇適用送審之投資海外的投信基金，申報生效期間得由30個營業日縮短為12個營業日。前開優惠措施有效期間為1年，自113年10月1日至114年9月30日止。

上述4家投信事業均符合無重大違規情事、財務健全及內控無重大缺失之「基本必要條件」及面向一「投研能力」，面向二「國際布局」有元大投信、復華投信及野村投信符合相關指標，面向三「人才培育」則有元大投信、復華投信及第一金投信符合相關指標。

另元大投信、野村投信及第一金投信符合「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」，包括：元大投信自願於永續報告書揭露範疇三，且已於112年11月上線使用集保結算所建置之「境內基金集中清算平台」；野村投信及第一金投信分別已於112年11月及112年12月上線使用集保結算所建置的「境內基金集中清算平台」。

金管會也期勉國內投信事業持續強化自行投資研究能力、開拓發展國際性業務、積極培育資產管理人才，鼓勵中小型投信事業逐步成長、提升事業競爭力，並鼓勵投信事業提升盡職治理揭露及表現，於投資流程中落實ESG考量並積極辦理永續發展相關事項，促使被投資企業永續發展，以期能共同深化我國永續發展並邁向淨零轉型的目標。