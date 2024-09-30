快訊

美對台史上最大筆軍援！白宮宣布 拜登批准對台軍援5.67億美元

總預算卡關…卓韓咖啡會後 朝野將再餐敘能化解僵局？

幼兒三天兩頭停課逼家長離職有薪彈性假能救少子化？

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會認可5外資資產管理公司 獲「深耕計畫」優惠

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會宣布，認可摩根、貝萊德、富達、Goldman Sachs及富蘭克林等5家資產管理集團符合「鼓勵境外基金深耕計畫」所訂條件並獲優惠。圖／本報資料照片
金管會宣布，認可摩根、貝萊德、富達、Goldman Sachs及富蘭克林等5家資產管理集團符合「鼓勵境外基金深耕計畫」所訂條件並獲優惠。圖／本報資料照片

金管會今日宣布，今年度認可摩根、貝萊德、富達、Goldman Sachs及富蘭克林等5家資產管理集團符合「鼓勵境外基金深耕計畫」所訂條件並獲得優惠，該5集團於我國募集銷售的境外基金國內投資人投資比率上限，均得放寬為70％，且5集團均申請優惠措施有效期間為1年，自113年10月1日至114年9月30日止。

金管會為鼓勵境外基金機構增加對台投入，共同參與發展我國資產管理市場，發布「鼓勵境外基金深耕計畫」具體措施（下稱深耕計畫），境外基金機構符合深耕計畫一定條件者，得適用各項優惠措施，今年金管會認可摩根、貝萊德、富達、Goldman Sachs及富蘭克林等5家資產管理集團。

金管會也說明，摩根、貝萊德、富達、Goldman Sachs及富蘭克林計5家資產管理集團分別符合4項評估指標，可適用1項優惠措施，該5集團分別得於符合境外基金管理辦法之範圍內，引進新類型的境外基金或與同類型投信基金投資規範不符之境外基金；或依據境外基金管理辦法第27條之2規定，申報境外基金募集及銷售案件。

該5集團除符合深耕計畫面向一「提高境外基金機構在臺投資」及面向二「增加我國資產管理規模」之相關指標外，並分別符合面向三「提升對我國資產管理人才之培訓」或「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」評估指標。

包括摩根、貝萊德、富達及Goldman Sachs集團辦理資產管理人才培訓計畫及與我國校園合作提供人才培訓；富蘭克林資產管理集團在臺灣辦理金融理財教育推廣，對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻。未來金管會將持續推動並鼓勵境外基金業者依深耕計畫提出申請，以結合境內外基金業者資源，增進我國資產管理產業整體競爭力。

境外基金 金管會

延伸閱讀

「新新併」股東會召開倒數…新光金兩派股東鬧內鬨 金管會說話了

降息效應 道瓊漲522點站上4萬2000點、史指登5700點同創新高

核能股翻紅 基金大咖押寶 俄羅斯考慮管制鈾礦出口成隱憂

蘇建榮：整合財管及資產管理兩大金流 成就資產管理中心

相關新聞

獨／美國降息效應 全球人壽開第一槍 下架高人氣美元利變保單

又有高人氣的利變美元終身壽險保單下架。據指出，全球人壽已經在上周發文給所有的銷售通路，旗下全球人壽美代緻富利率變動型美元...

台北大巨蛋引爆演唱會商機 靠旅綜險保障追星之旅

台北大巨蛋現已合法通過可供非體育賽事使用，消息一出，眾星接力「攻蛋」，除最早於10月舉行的國慶晚會，藝人周杰倫、張惠妹也...

金融友善再升級 泰安產險推多國語言翻譯服務

泰安產物保險公司長期致力打造金融友善環境，建構多元溝通管道，除了延續先前導入的「手語翻譯服務、電子保單QR Code全語...

金管會年度投信躍進計劃 元大等4業者過關

金管會今日宣布，今年度已確定元大投信、復華投信、野村投信及第一金投信4家投信通過「鼓勵投信躍進計畫」並取得優惠。

金管會認可5外資資產管理公司 獲「深耕計畫」優惠

金管會今日宣布，今年度認可摩根、貝萊德、富達、Goldman Sachs及富蘭克林等5家資產管理集團符合「鼓勵境外基金深...

不只 ISS 和 GL！ 加州教師退休基金、瑞典 AP2 均贊成新新併

新光金控（2888）與台新金控（2887）合併案雙方召開股東臨時會在即，繼9月26日ISS（Institutional ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。