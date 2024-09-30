不只 ISS 和 GL！ 加州教師退休基金、瑞典 AP2 均贊成新新併

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經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
新光金控（2888）與台新金控（2887）合併案雙方召開股東臨時會在即。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
新光金控（2888）與台新金控（2887）合併案雙方召開股東臨時會在即。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

新光金控（2888）與台新金控（2887）合併案雙方召開股東臨時會在即，繼9月26日ISS（Institutional Shareholder Services）發布贊成「新新併」的投票建議報告後，國際投票顧問機構GL（Glass Lewis）也於27日呼籲機構法人在股東大會議案投票時，投下贊成票。最具影響力的兩家機構ISS和GL都同步背書支持新新併。

除了兩家建議報告之外，讓人額外驚喜的是，有部分知名機構法人看好新新併，直接在官網上公開揭露，表達已投下贊成票。包含金融業常見的持股外資法人，如有兩大主權基金投資者：加州教師退休系統（CalSTRS），是美國最大的教師退休基金，也是美國第二大的退休基金，以及北歐最大的退休基金之一瑞典AP2等多個世界知名機構法人。而主權基金是相對長期，安全與穩定的資產管理機構，該基金肩負實現該退休金資產長期回報最大化的重要任務，新新併能獲得國際各地主權基金的大力支持，實屬可貴，也意味現任經營團隊改革成果與經營績效卓越，深受國外法人機構高度肯定。

兩大國際投票顧問出具建議股東【贊成】的報告，與國際知名的持股外資法人一路投票贊成相挺，新光金控董事會與經營團隊十分感謝來自世界各地機構法人的認可與支持。新光金控暨新光人壽董事長魏寶生表示，本次與台新金控在100%合併、對等合併之原則下，新光的招牌與企業DNA能長久延續並保存，雙方間的互補性也能讓獲利更加均衡，攜手抓住各類成長機會、迎接挑戰、擴大經營規模、增進競爭力、提升業績、增強韌性，而未來全體員工也都擁有「三年留用，且一體適用」的保障，讓同仁們適才適所的盡情發揮才能，希望大家都能在新的環境中留下來，一起努力開創台灣金融市場的新格局。

台新金控 新光金控 退休金

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