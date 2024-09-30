臺灣壽險業第一家 南山人壽宣布通過 SBTi 審查

南山人壽宣布正式通過科學基礎減量目標倡議(Science Based Targets initiative，簡稱SBTi)驗證，承諾將在西元2030年將企業營運所造成的直接排放(範疇一)和購入電力所產生的間接排放(範疇二)，較2022年基準年減量42%，成為臺灣壽險業第一家通過SBTi審查之業者。

南山人壽承諾與全球1.5℃的減量路徑保持一致，未來將戮力各項減碳作為，並宣示將在2030年達RE50、2040年達RE100 (50%、100%採用再生能源)，用實際行動展現邁向淨零碳排的決心。針對投資部位，南山人壽亦依SBT方法學設定減碳目標，期發揮金融影響力，為全球低碳經濟轉型做出貢獻。

氣候變遷已成為全人類需嚴正面對的課題，今年以來，全球許多地區都熱到破紀錄，並有學者示警，往後每年的夏天都會是餘生最涼的夏天。隨著氣候變遷對人類及地球健康造成巨大衝擊，南山人壽以「永續健康」作為公司的永續發展主軸，善用產業特性所具備的綿密人際網絡及資本影響力優勢，積極回應全球氣候變遷可能帶來的各項衝擊，攜手各界利害關係人打造永續健康的環境與社會。