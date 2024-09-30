美國、瑞典兩大退休基金表態 支持新新併

對於新新併的外資票，新光金控今天宣布最新消息，除了兩大外資機構ISS(Institutional Shareholder Services)及GL(Glass Lewis)表態支持新光金和台新金合併之外，美國加州教師退休系統(CalSTRS)和瑞典AP2兩大退休主權基金已在其官網上面表態支持，將投下贊成票。

新光金控指出，加州教師退休系統是美國最大的教師退休基金，也是美國第二大的退休基金，瑞典AP2則是北歐最大的其中一家退休基金，另外還有多個世界知名機構法人也表態贊成。

對於再獲兩大主權基金支持，新光金控認為，主權基金是相對長期，安全與穩定的資產管理機構，該基金肩負實現該退休金資產長期回報最大化的重要任務，「新新併」能獲得國際各地主權基金的大力支持，也意味現任經營團隊改革成果與經營績效獲得國外法人機構肯定。

新光金控也表示，繼9月26日ISS發布贊成「新新併」的投票建議報告後，國際投票顧問機構GL也於9月27日呼籲機構法人在股東大會議案投票時，投下寶貴的贊成票。而最具影響力的兩家機構ISS (Institutional Shareholder Services) 和GL (Glass Lewis) 都同步背書，在報告上清楚表明建議股東投票支持「新新併」。

新光金控暨新光人壽董事長魏寶生表示，本次與台新金控在100%合併、對等合併原則下，新光的招牌與企業DNA能長久延續並保存，雙方間互補性也能讓獲利更加均衡，攜手抓住各類成長機會、迎接挑戰、擴大經營規模、增進競爭力、提升業績、增強韌性，而未來全體員工也都擁有「三年留用，且一體適用」的保障，讓同仁們適才適所的盡情發揮才能，希望大家都能在新的環境中留下來，一起努力開創台灣金融市場的新格局。